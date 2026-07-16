El Campus Deportivo de A Estrada despide con éxito su primer turno

El Campus Deportivo de Verano del Concello de A Estrada despidió su primer turno, en el que los participantes disfrutaron de numerosas actividades deportivas, juegos y propuestas de ocio. La iniciativa, dirigida a facilitar la conciliación familiar durante las vacaciones de verano, continuará en las próximas semanas con nuevos turnos en los que cientos de niños y niñas seguirán disfrutando de un verano activo y saludable.