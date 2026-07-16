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El Camino junta generaciones en Lalín

Un instante de la visita de los estudiantes a la residencia As Dores. |

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Ángel Graña

Lalín

Emoción y conexión intergeneracional en el Camino de Santiago. Alumnos y profesores de colegios Maristas, que peregrinan hacia la capital gallega, protagonizaron este miércoles una entrañable doble jornada al visitar, por la mañana y por la tarde, a los usuarios de la residencia y centro de día de As Dores de Lalín..El encuentro se convirtió en un espacio de diálogo donde jóvenes y mayores compartieron charlas, recuerdos y risas. Como broche de oro, los residentes entregaron un mural artesanal hecho por ellos mismos: un mapa de la ruta jacobea desde Ourense. El emotivo intercambio se llenó de aplausos, abrazos y gratitud mutua. Esta enriquecedora experiencia unió dos mundos, dejando una huella imborrable en ambas generaciones, unidas por la magia de la ruta.

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