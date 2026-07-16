Servicios municipales
El BNG de A Estrada critica la gestión del punto limpio
redacción
El BNG de A Estrada critica que la imagen de «modernidad y buena gestión» ofrecida por el PP durante la reciente visita de la conselleira de Medio Ambiente al punto limpio municipal «choca con la realidad» de los usuarios. El candidato nacionalista a la Alcaldía, Marcos Borrageros, denuncia que las instalaciones carecen de agua corriente y asegura que, en la víspera de la visita institucional, se retiraron con maquinaria grandes acumulaciones de residuos. «La propaganda dura un día, pero la realidad está ahí todos los días», afirma.
La formación recuerda además que sigue pendiente la ejecución de parte de las subvenciones concedidas para mejorar el recinto, entre ellas la construcción de una zona cubierta, y reclama «servicios públicos bien gestionados».
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