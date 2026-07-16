Entroido de Verán
A Bandeira celebra o seu Entroido de Verán este sábado
A Asociación de Xenerais do Entroido toma o relevo de Amigos da Empanada na organización dunha festa con música, disfraces e ambiente estival
A Bandeira celebrará este sábado 18 de xullo a primeira edición do Entroido de Verán organizada pola Asociación de Xenerais do Entroido da Bandeira. A cita toma o relevo da festa que ata o de agora viña impulsando a Asociación de Amigos da Empanada e abre unha nova etapa baixo a organización dos Xenerais, de aí que se presente como primeira edición.
A programación desenvolverase na Praza do Entroido e comezará ás 20.30 horas con música sen parar. Ás 22.30 horas celebrarase o desfile de disfraces, con premios para as propostas máis orixinais, nunha noite que busca trasladar o espírito do Entroido ao calendario estival.
Tras o desfile, a festa continuará coas sesións de DJ Maldinami, DJ Calwin e DJ Xis. A organización completará a proposta con foodtrucks, barra, música, photocall e outras actividades pensadas para converter a Praza do Entroido nun punto de encontro para a veciñanza e visitantes. Colaboran o Concello de Silleda e a Asociación Cultural Vista Alegre.
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