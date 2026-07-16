Agolada echa mano del arte para concienciar sobre la prevención de incendios

El puente festivo del 15 de agosto de 2025 no fue tal, sino una jornada de miedo a perderlo todo, incluso la vida, para los vecinos de O Sexo, Agra, A Baíña y A Serra. No hubo que lamentar muertes, pero el voraz incendio que arrasó 522 hectáreas aún hoy, casi un año después, dejó en herencia mucha madera quemada que aún permanece en el monte, un suelo del que intenta brotar hierba pese a la sequía y alcornoques que pelean por sobrevivir. En mayo, el CEIP de Agolada visitó los montes de O Sexo para disfrutar de una jornada de plantación de árboles. Dentro de unas semanas, será el casco urbano de Agolada quien tome el relevo de esta iniciativa.

'Vida contralume' es una jornada que el 2 de agosto echará mano en distintos enclaves de Os Pendellos y en el auditorio Manuel Costa Casares de distintas manifestaciones artísticas para profundizar en esa concienciación. El ilustrador Ángel Ayude, vecino de Berredo (una parroquia que también padeció el incendio) y creador del cartel de esta iniciativa, inaugura la programación con el taller 'Trazos de borralla', a partir de las 16.30 horas en las caballerizas de Os Pendellos. Las personas que participen encontrarán inspiración en la música en directo de Rico-Vidal. Un par de horas después y en la Parra do Caldeireiro, Itziar Díaz, educadora ambiental del colectivo ecologista Adega, coordina el taller 'Mans á terra', centrado en siembras y semillas. Las personas interesadas en participar en estos talleres han de anotarse en el número de teléfono 686 069 494.

Las siguientes propuestas ya tienen como escenario el auditorio. A las 19.00 horas la organización proyecta el documental Ladrones de fuego, dirigido por Francisco Vaquero. Esta pieza audiovisual recoge el testimonio de medio centenar de agricultores, bomberos y habitantes del rural para evidenciar que el abandono de la agroganadería de antaño y las trabas burocráticas, amén de una falta de desbroces en los meses de invierno, están detrás de los incendios de sexta generación, esos fuegos de tal magnitud que son imposibles de controlar con medios humanas y que solo mudan cuando cambia la meteorología.

Tras el visionado de este documental, Tere Castiñeira modera una mesa de diálogo en la que participan el fotógrafo Brais Lorenzo, colaborador de Faro; el citado Francisco Vaquero; el biólogo Iván Orois; la pastora Hael Docampo; el investigador del CSIC Serafín González y el ingeniero de montes Diego Val. Los asistentes, además, podrán contemplar la exposición fotográfica Terra Queimada, de Brais Lorenzo, en la que recoge la ola de incendios que asoló la comarca ourensana de Valdeorras el pasado verano. Y, también, pasear por el Mercado de Vinagres do Ribeiro.

La jornada remata de nuevo en Os Pendellos, con el concierto de Escuchando elefantes. Para los que deseen quedarse a cenar, Agolada Viva regentará la cantina y el Estudio Gastronómico Mojar servirá la comida.