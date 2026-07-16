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Festa dos Chóferes

Agolada celebra la Festa dos Chóferes el sábado 25 con desfile de carrozas y premios

La organización anima a la participación con carrozas, que optarán a premios de hasta 300 euros

Desfile por Agolada en la anterior edición.

Desfile por Agolada en la anterior edición. / Bernabé / Javier Lalín

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Redacción

Agolada

La Carballeira da Zanquiña acogerá el sábado 25 de julio la Festa dos Chóferes de Agolada, una jornada pensada para reunir a vecinos, familias y grupos de amigos alrededor de la música, el ambiente festivo y el tradicional desfile de carrozas. El programa arrancará a las 12:00 horas con misa y bendición de coches y camiones. A continuación se celebrará el desfile y la sesión vermú, amenizada por la charanga Los Santos y DJ Javi Vecino.

La actividad continuará a las 17.00 horas con tardeo a cargo del Dúo Reflejos y DJ Javi Vecino. Ya por la noche, desde las 23:00 horas, la verbena reunirá a los dúos Reflejos y Enxebre, además del DJ Andrew. La organización anima a preparar carrozas para llenar Agolada de color y creatividad. Las tres mejores recibirán premios de 300, 200 y 100 euros. Las mesas deberán reservarse antes del miércoles 22 en el 678 36 10 23.

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