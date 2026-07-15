La Xuntanza das Persoas Maiores reunirá en Gres a más de 500 asistentes

El Concello de Vila de Cruces organiza hoy en las Insuas de Gres, en la parroquia del mismo nombre, la 33ª Xuntanza das Persoas Maiores. Acudirán a la cita 520 vecinos y vecinas, que disfrutarán de un programa que, desde las 12.45 horas, ofrece una actuación del músico Carlos Manteiga, una comida de convivencia, un homenaje a los participantes de mayor edad, un sorteo de regalos y baile. El alcalde, Luis Taboada, señala que esta jornada «é unha das citas máis especiais e emotivas do calendario municipal, porque é unha oportunidade para compartir recordos, alegría e bos momentos con quen foron e seguen sendo exemplo de entrega, esforzo e sabedoría».

Desde la oposición los dos ediles del BNG valoran de forma positiva los cambios que introdujo el gobierno local de Xuntos para esta edición. Ahora, los miembros de la corporación local que quieran asistir a la comida tienen que inscribirse y pagar el importe correspondiente, igual que hacen los demás vecinos. Este pago fue demandado por el BNG durante años, pues consideraba que no era justo que los cargos públicos comiesen gratis mientras las propias personas mayores contribuían a financiar la velada.

A pesar de este avance, Álex Fiúza y Carlota Salgado insiste en que para que la Xuntanza das Persoas Maiores sera un evento popular tiene que desaparecer «o acto institucional e protocolario que continúa formando parte da programación». Se refieren a la necesidad de eliminar «espazos reservados para o lucimento político e intervencións que desvían a atención cara aos auténticos protagonistas». En este sentido, el Bloque recuerda que en 2018 el gobierno local del PP, con Jesús Otero al frente, negó a la oposición la posibilidad de acudir a esta comida pagando su propio plato. «Foi unha decisión sectaria e motivada polo medio a compartir protagonismo institucional», asegura. De algún modo, Xuntos continúa en una línea similatr, porque «Luis Taboada converteu este encontro nun acto utilizado con fins de promoción persoal e electoral, convidando de maneira discrecional a determinadas persoas mentres deixaba fóra a outras, desvirtuando o espírito integrador que sempre debería caracterizar esta celebración».

Frente a estas actuaciones de los dos alcaldes, el Bloque aboga por organizar para las personas mayores "unha festa aberta, igual para todas e para todos, sen privilexios, sen utilización política e sen buscar o protagonismo de ningún cargo público".