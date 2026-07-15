Vila de Cruces ofrece observación solar

El Concello de Vila de Cruces organizará este domingo, 19 de julio, una jornada gratuita de observación solar abierta a todos los públicos. La actividad municipal se desarrollará en la Praza do Concello en horario de 11.30 a 13.30 horas. Esta sesión de divulgación estará dirigida por el astrónomo vallisoletano Eduardo Ojero, afincado en la parroquia cruceña de Piloño, junto a los monitores starlight Begoña Estévez y Antón Pazos, integrantes del proyecto Corvus Maris.

El objetivo principal de la cita es descubrir la actividad de la estrella de forma directa y segura. Para ello, los asistentes utilizarán el telescopio solar Acuter, equipado con un filtro de longitud de onda H-Alfa. Este sistema capta la parte externa del Sol y devuelve una imagen nítida de la superficie con sus manchas y protuberancias en tonos naranjas y rosados. Además, el telescopio llevará una cámara acoplada al ocular para proyectar la imagen en directo en una pantalla LED, lo que permitirá una visión cómoda para todo el público participante. La experiencia se completará con el uso de prismáticos solares específicos y una caja estenopeica que servirá para observar el Sol mediante el efecto de cámara oscura.

La jornada cruceña servirá también como antesala para los grandes eventos astronómicos programados en el municipio de cara al próximo 12 de agosto. Ese día habrá una observación guiada del eclipse total de Sol desde el Alto da Madanela, por lo que Ojero aprovechará esta sesión previa para explicar las medidas de protección necesarias y el uso correcto de las gafas especiales. Además, la medianoche del mismo 12 de agosto se realizará una observación de la lluvia de estrellas de las Perseidas en el antiguo campo de fútbol de Piloño. Toda la información detallada está disponible en la web divulgacion.trioeclipses.es/eventos.

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El coordinador de las actividades, Eduardo Ojero Pascual, cuenta con una extensa trayectoria profesional en centros como el Observatorio de Calar Alto y el Centro de Astronomía Espacial de la Agencia Espacial Europea en Madrid, y actualmente está jubilado y es miembro de la Sociedade Galega de Astrónomos.