Vida social
El Torneo Interparroquial reunirá a 15 equipos en A Gandareira
El próximo domingo 18 de julio se celebrará el esperado torneo Interparroquial en el Campo da Gandareira, ubicado en A Bandeira, Silleda. Bajo el lema "Este verán hai mundial... Pero a final máis agardada xógase aquí!", este evento deportivo promete reunir a la comunidad en una jornada llena de fútbol, convivencia y diversión. Los partidos de fútbol se disputarán durante todo el día con la participación de 15 equipos mixtos locales.
Además del deporte, los asistentes dispondrán de una cantina con comida y bebida en el propio campo. El broche de oro será una cena con entrega de premios a las 22:30 horas en la Praza da Feira de Bandeira. El menú, a cargo de Catering Luis Guerra por un precio de 30 euros, incluirá jamón, empanada, churrasco, postre y bebida. Para reservas de la cena, el teléfono de contacto es el 638 48 28 69. Organizan el Concello de Silleda y la Asociación Coto Manguelo.
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