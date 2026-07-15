Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽Victoria de EspañaCondena hermano Pedro SánchezMatrícula Universidad GaliciaIncendio OímbraDetenido «El anciano»Muere ViqueiraProtesta conservatorio
instagramlinkedin

Vida social

El Torneo Interparroquial reunirá a 15 equipos en A Gandareira

Público presente en el Interparroquial del año pasado

Público presente en el Interparroquial del año pasado / Bernabé

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ángel Graña

Silleda

El próximo domingo 18 de julio se celebrará el esperado torneo Interparroquial en el Campo da Gandareira, ubicado en A Bandeira, Silleda. Bajo el lema "Este verán hai mundial... Pero a final máis agardada xógase aquí!", este evento deportivo promete reunir a la comunidad en una jornada llena de fútbol, convivencia y diversión. Los partidos de fútbol se disputarán durante todo el día con la participación de 15 equipos mixtos locales.

Además del deporte, los asistentes dispondrán de una cantina con comida y bebida en el propio campo. El broche de oro será una cena con entrega de premios a las 22:30 horas en la Praza da Feira de Bandeira. El menú, a cargo de Catering Luis Guerra por un precio de 30 euros, incluirá jamón, empanada, churrasco, postre y bebida. Para reservas de la cena, el teléfono de contacto es el 638 48 28 69. Organizan el Concello de Silleda y la Asociación Coto Manguelo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los padres de la alumna con sumas erróneas en la nota de la PAU tras las revisiones denuncian «indefensión»: la corrección de la CiUG llega tras cerrar el primer llamamiento en varias comunidades
  2. Valença estudia trasladar la estación del AVE Vigo-Oporto a las afueras de la villa fronteriza
  3. Condenan a un vecino de Vigo a abandonar la vivienda por las continuas molestias al resto de la comunidad
  4. Inversores compran tres edificios en el centro de Vigo para dedicarlos a pisos turísticos
  5. Concierto de Juan Luis Guerra en Sanxenxo: el artista salda su deuda con Galicia en una fiesta de ritmos latinos ante 15.000 seguidores
  6. Juan 'Pegatinas': O San Benito máis triste de todos
  7. Luto en Lalín por la muerte del expresidente del Motoclub Kilómetro 0, Juan Carlos Blanco
  8. Tres accidentes casi simultáneos dejan dos heridos, uno de ellos grave, en el sur de la provincia de Pontevedra

El festival Umbra confirma más de treinta artistas para su cita en Brocos

El festival Umbra confirma más de treinta artistas para su cita en Brocos

El PSOE arremete contra la Xunta por el retraso en la apertura de la AG-59

Cerdedo Cotobade llena el verano con 60 propuestas culturales, festivas y de ocio

El Concello de Rodeiro refuerza la coordinación con la plantilla del área de servicios

El Torneo Interparroquial reunirá a 15 equipos en A Gandareira

La Xuntanza das Persoas Maiores que organiza Vila de Cruces en las Insuas de Gres reunirá a más de 500 asistentes

Fondevila expone en sendas muestras de Ourense y Ferrol

El Festival Internacional de Percusión Merza incluye un concierto de zuecos en el Eferro Ghalpón

Tracking Pixel Contents