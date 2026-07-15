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Subvenciones municipales

Silleda reparte 104.000 euros entre colectivos culturales, vecinales y deportivos

Son 23.000 euros para 18 entidades culturales; 11.100 para participación social; y 35.000 para clubes

Las bandas de música de Silleda y A Bandeira reciben aportaciones nominativas de 20.000 y 15.000 euros

Actividad en el centro cultural Vista Alegre.

Actividad en el centro cultural Vista Alegre. / Bernabé / Amanda Castro

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Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Silleda

El gobierno municipal de Silleda aprobó el reparto provisional de las subvenciones a colectivos culturales, vecinales y deportivos, con una dotación global de 104.000 euros. La resolución, ya comunicada a las entidades, podrá consultarse en la web municipal junto con la relación de beneficiarios y las puntuaciones otorgadas por la comisión de valoración, conforme a las bases publicadas en el Boletín Oficial da Provincia.

La línea cultural asciende a 23.000 euros y llega a 18 entidades, tres más que el año pasado. Las ayudas son para Vista Alegre, 3.418,68 euros; Xirandola, 2.941,72; Coral Polifónica Trasdeza, 2.661,42; Coro Vales Mahía, 1.962,39; Anpa Raparigos, 1.471,88; Amigos da Banda de Música de Silleda, 1.402,05; Feiral Semana Verde de Galicia, 1.345,44; O Cruceiro de Breixa, 1.175,61; Enredos Teatro, 962,39; Aupa Deza, 900; O Son da Fervenza, 849,16; Veciños da Parroquia de Laro, 679,33; Sociocultural de Cortegada, 622,72; Mulleres Rurais Santa Isabel, 622,72; Cultural e Musical Gaiteiros da Pereiriña, 566,11; Anpa Brincadeira, 512,60; Festa dos Callos de Ansemil-Martixe, 452,89; y Veciñal e Cultural de Refoxos, 452,89 euros.

En el apartado vecinal y de participación social se conceden 11.100 euros a las 13 solicitantes. San Miguel de Lamela recibirá 1.182,06 euros; Santa Eulalia de Cira, 1.061,83; Villar de Trasdeza, 941,60; Mulleres do Municipio de Silleda, 941,60; San Martín de Negreiros, 901,53; Axóuxere de Fiestras, 881,68; Veciñal de Parada, 861,45; Anpa Musiquiños, 841,60; Santiago Apóstol de Taboada, 841,60; Copa do Castro, 801,53; A Costa de Abades, 681,30; Veciñal e Cultural de Cortegada, 641,22; y Veciñal de Manduas, 520,99.

La convocatoria deportiva suma 35.000 euros y beneficia a 12 clubes, dos más que en la anterior edición. El reparto incluye SD Bandeira, con 7.000 euros; Escola de Fútbol de Silleda, 6.520,55; SPD Deza Pádel, 3.643,84; Club Petanca Bandeira, 3.164,38; CF Lamela, 3.068,49; SD Silleda, 2.972,60; Sociedade de Caza, Pesca e Tiro de Silleda, 2.589,04; BTT Trasdeza, 1.917,81; RG Bikes Scott Team, 1.630,14; Club de Pesca Deportiva Río Deza, 863,01; Club Deportivo Ulla-Deza, 863,01; y Amigos do Fútbol CAF, 767,12.

A estas tres líneas se suman las subvenciones nominativas para las bandas de música, justificadas por sus características de funcionamiento y su labor didáctica: 20.000 euros para la Banda de Música Municipal de Silleda y 15.000 para la Banda Recreativa e Cultural da Bandeira.

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La alcaldesa, Paula Fernández Pena, señala que estas ayudas suponen «unha cantidade que ven a reforzar a actividade e a gran dinamización que realizan os colectivos silledenses». Las entidades beneficiarias deberán presentar antes del 30 de noviembre la documentación justificativa, las facturas, la cuenta justificativa y una memoria fotográfica de las actividades realizadas.

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