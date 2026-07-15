La ilusión por la final del Mundial llena las plazas de Deza y Tabeirós con pantallas gigantes

La cuenta atrás para la final del Mundial de fútbol del próximo domingo, a las 21.00 horas, ya se vive con intensidad en las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. España disputará el encuentro decisivo por segunda vez en su historia, dieciséis años después de conquistar la primera en Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos con el inolvidable gol de Andrés Iniesta en la prórroga. A la espera de conocer a su rival, la ilusión se ha apoderado de todo el país y numerosos concellos preparan pantallas gigantes y actividades paralelas para que la afición pueda seguir un acontecimiento que promete volver a reunir a miles de personas.

Al igual que ocurrió en 2010, cuando plazas y calles se llenaron para celebrar un éxito histórico, los ayuntamientos quieren convertir la final en una gran fiesta colectiva. El ambiente vivido durante las semifinales, especialmente en aquellos municipios que ya organizaron el seguimiento del partido, ha reforzado la apuesta por repetir la experiencia.

En A Estrada, donde la pantalla instalada el martes superó todas las previsiones y reunió a unas 500 personas, el Concello repetirá la iniciativa en la Praza de Galicia. La programación comenzará a las 19.00 horas con un tardeo amenizado por Carlos López y Pedro Rivis. Además de la pantalla gigante, se habilitarán unas 500 sillas, muy por encima de las 200 que resultaron insuficientes en la semifinal, dejando también espacio para quienes prefieran sentarse en el suelo o seguir el partido de pie. El Concello anima a acudir con banderas y camisetas de España para crear el mejor ambiente posible.

Jóvenes viendo la semifinal del martes en el bar Arume, de A Bandeira. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

En Silleda también está confirmada la instalación de una pantalla gigante en la plaza Siñor Afranio, frente a la casa consistorial, donde el Concello convoca a vecinos y vecinas. Lalín se sumará igualmente a esta celebración con una pantalla gigante en la Praza de Galicia, donde habrá animación musical antes y después del encuentro a cargo del DJ Pacheco. La Comisión de Festas das Dores instalará una barra para recaudar fondos destinados a las fiestas patronales y el Concello trabaja además en la incorporación de alguna food truck para completar la jornada festiva. El anuncio llega después de que el PSdeG-PSOE reclamase públicamente la instalación de una pantalla para la semifinal y la final. Los socialistas han celebrado finalmente la decisión del gobierno local, tras haber criticado inicialmente el rechazo del alcalde a una iniciativa que, a su juicio, contribuye a dinamizar el centro de la villa y favorecer la actividad comercial y hostelera.

También Dozón vivirá la final con una programación especial organizada por la comisión de fiestas de Castro Dozón, con colchonetas gratuitas, charanga y DJ desde las cinco de la tarde antes del partido. En Agolada, la final se integrará en la Festa do Socio de la Banda de Música Municipal, con pantalla gigante en el Campo da Feira, tardeo con Pachi Show, servicio de bar y la actuación de la Banda. Mientras, concellos como Vila de Cruces, Rodeiro, Forcarei y Cerdedo Cotobade todavía estudian la posibilidad de organizar algún acto, sin que por el momento exista una decisión definitiva.