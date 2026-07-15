Rodeiro refuerza la coordinación con los trabajadores del área de servicios

El gobierno bipartito de Rodeiro celebró una reunión de trabajo con el personal municipal del área de servicios para realizar un seguimiento de los trabajos que se desarrollan tanto en distintas aldeas como en el casco urbano. En el encuentro participaron el alcalde en funciones, Alberte Lamazares (de Unidade por Rodeiro) y el concejal socialista encargado de Servizos, Manuel García Deza. Cabe recordar que el regidor, José Luis Camiñas, está de baja médica desde finales de mayo.

Lamazares incidió en la importancia de «continuar desenvolvendo o traballo diario baixo os criterios de máximo respecto entre compañeiros e compañeiras, unha comunicación fluída e constructiva, e a convicción de que todas as persoas que traballan para o Concello teñen como principal responsabilidade servir ao interese xeral». Por su parte, Manuel García Deza destacó el trabajo que se lleva a cabo en las aldeas y en los espacios públicos del casco urbano, poniendo en valor el esfuerzo diario del personal municipal para mantener todo el municipio en buenas condiciones.

El encuentro brindó a los presentes la oportunidad de recoger las propuestas de los propios trabajadores y trabajadoras, orientadas sobre todo a mejorar la organización y a hacer más eficientes los servicios municipales. A lo largo de la reunión, los dos políticos y la plantilla pudieron evaluar el estado de las actuaciones que están en marcha (el Concello no concreta cuáles en el comunidado remitido a los medios), se intercambiaron impresiones sobre su desarrollo y se identificaron nuevas necesidades para seguir mejorando los servicios y dar respuesta a las demandas de los vecinos.

El bipartito insiste, por último, en su compromiso con una administración próxima, eficiente y coordinada, convencido de que «o traballo en equipo entre responsables políticos e persoal municipal é fundamental para seguir mellorando os espazos públicos e a calidade dos servizos que se prestan en todas as parroquias».