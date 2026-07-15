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El PSOE pide más apoyo para las comunidades de montes de Lalín

Alba Forno destaca la labor de la Comunidad de Bermés en la conservación del patrimonio, la dinamización social y la creación de empleo en el rural

López y Forno, en O Carrio, con representantes de la comunidad de Bermés.

López y Forno, en O Carrio, con representantes de la comunidad de Bermés. / Cedida

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Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Lalín

La portavoz del PSdeG-PSOE de Lalín, Alba Forno, reclama una mayor implicación municipal con las comunidades de montes que trabajan en la conservación y dinamización del rural. La socialista, acompañada por el concejal Mario López, visitó la Comunidad de Montes de Bermés para conocer de primera mano su modelo de gestión en O Carrio, basado en el cuidado del entorno, la puesta en valor del patrimonio y la actividad social durante todo el año.

Durante el encuentro, Forno destacó que esta comunidad desarrolla una labor que va más allá del aprovechamiento forestal tradicional, al entender el monte como un espacio de conservación, ocio, dinamización económica y social, y protección patrimonial. Entre sus actuaciones figuran la recuperación de molinos tradicionales, la creación de una ruta para conocer este conjunto etnográfico, la puesta en valor de los petroglifos de O Carrio y la rehabilitación de la capilla de San Adrao.

La Comunidad de Montes de Bermés mantiene, además, una estrecha colaboración con la vida social de la parroquia, apoyando actividades culturales, organizando comidas y promoviendo iniciativas que, según los socialistas, «dinamizan o rural e fortalecen a convivencia veciñal». También prepara una actividad especial con motivo del eclipse solar previsto para agosto, que permitirá disfrutar de este fenómeno desde O Carrio.

Forno subrayó asimismo el compromiso de la comunidad con la creación de empleo, ya que cuenta con personal contratado para realizar trabajos de mantenimiento y conservación del monte a lo largo del año.

«Estamos ante un exemplo de como unha comunidade de montes pode converterse nun verdadeiro motor para o territorio. Aquí cóidase o patrimonio, mantense limpo o monte, créanse oportunidades de emprego e ofrécense actividades que dinamizan a vida da parroquia», señaló la portavoz socialista.

Forno considera que experiencias como la de Bermés merecen mayor respaldo por parte de las administraciones públicas, especialmente desde el ámbito local. «Lalín conta cun patrimonio natural e cultural extraordinario que, en moitas ocasións, permanece oculto. O labor que desenvolven comunidades como a de Bermés permite facer visible esa riqueza e convertela nun atractivo para a veciñanza e para as persoas que nos visitan», afirmó.

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La socialista defendió que las administraciones tienen la responsabilidad de acompañar e impulsar este tipo de proyectos, al considerarlos «fundamentais para construír un rural vivo, dinámico e con futuro».

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