El PSOE arremete contra la Xunta por el retraso en la apertura de la AG-59

El PSOE de A Estrada critica la demora en la apertura del tramo de la AG-59 afectado por las obras de ampliación, que continúa parcialmente cerrado sin que, según denuncian los socialistas, la Xunta haya ofrecido una fecha concreta para recuperar la normalidad. El portavoz municipal, Luis López Bueno, y la parlamentaria del grupo socialista Paloma Castro cuestionan los sucesivos cambios en los plazos anunciados por el gobierno gallego.

Los socialistas recuerdan que la Xunta anunció inicialmente que el nuevo tramo estaría operativo a finales de 2025. Posteriormente, la previsión se retrasó al primer trimestre de 2026 y, más tarde, el presidente gallego, Alfonso Rueda, aseguró públicamente que la apertura se produciría en abril. «Estamos ya a mediados de julio y la realidad es que el tramo nuevo sigue sin abrir y el tramo de A Ramallosa continúa cortado, demostrando que los anuncios de la Xunta valen cada vez menos», denuncia Castro.

López Bueno lamenta que «la Xunta siga jugando con los plazos y con la paciencia de los vecinos mientras miles de personas sufren diariamente las consecuencias de esta mala planificación». En este sentido, recuerda que alrededor de 2.400 trabajadores de A Estrada se desplazan cada día a Santiago, a los que se suman cientos de vecinos que utilizan esta vía para acudir a consultas médicas, centros de estudio u otros servicios esenciales.

«No estamos hablando de una pequeña incomodidad. Estamos hablando de una infraestructura básica para la movilidad de la comarca, cuyo cierre parcial está provocando pérdidas de tiempo, mayores costes e importantes molestias para miles de personas todos los días», subraya el portavoz socialista en A Estrada.

El PSOE critica también que, además de los incumplimientos en el tramo actualmente en obras, la Xunta continúe sin concretar cuándo comenzarán realmente los trabajos del segundo tramo de la ampliación, entre Pontevea y O Rollo. «La única certeza que tenemos es que el gobierno gallego organizó un gran acto institucional, con maquinaria de obra de todo tipo como escenario, para anunciar un inicio que continúa sin fecha. Mucha foto y mucha propaganda, pero no se ha retirado una sola palada de tierra», afirma López Bueno.

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Asimismo, considera que esta situación genera cansancio entre la población y demandan: «Los vecinos de A Estrada merecen información veraz, plazos realistas y, sobre todo, que las obras avancen al ritmo comprometido».