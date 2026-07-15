Arte contemporáneo
Fondevila expone en sendas muestras de Ourense y Ferrol
La sala Dentalnova de Ourense presenta desde el 16 de julio Trazos no baleiro de Fondevila, una muestra de 24 dibujos abstractos (2024-2025) en carbón y pastel que indagan en la introspección y el tiempo mediante tonos terrosos y grises. La exhibición abre hasta el 14 de octubre de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Una gran oportunidad para adentrarse en su fuerza visual y su profundo universo creativo actual.
En paralelo, el autor participa en la exposición colectiva Eclipsarte: O camiño do Sol en la Fundación Exponav de Ferrol, cita vinculada al Camino de Santiago y el eclipse solar, que se puede ver hasta el 30 de agosto. Allí expone Vidas peregrinas, cuadro que convierte la ruta jacobea en metáfora existencial de transformación interior, plasmando un viaje vital de ilusión, incertidumbre y esperanza ante momentos soleados u oscuros nubarrones.
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