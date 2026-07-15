El XXV Folk de Raíz de Callobre busca fecha tras supenderse por la tormenta

La organización del Festival Folk de Raíz de Callobre, A Estrada, trabaja ya para encontrar una nueva fecha después de que la XXV edición, prevista para el pasado sábado 11 de julio, tuviera que suspenderse a causa de un intenso temporal de viento y lluvia. Se trataba de una edición especialmente significativa al conmemorarse el vigésimo quinto aniversario de un certamen que se ha consolidado como una referencia de la música tradicional gallega.

Aunque las precipitaciones fueron importantes, el viento fue el principal responsable de los daños. Las fuertes rachas derribaron parte de las instalaciones, hicieron volar la carpa que protegía la mesa de sonido, dejaron el equipo a la intemperie y provocaron la caída de la mesa de luces, además de afectar a las barras y a otras infraestructuras necesarias para el desarrollo del festival.

Desde la Asociación Cultural Regatos explican que la prioridad fue garantizar la seguridad de todas las personas presentes. "O vento tirou con barras, parte do son e outras instalacións. Houbo momentos de perigo, pero por sorte non tivemos que lamentar danos persoais", señalaron.

Nueva fecha

La entidad mantiene contactos con los grupos participantes, las empresas proveedoras y los propietarios de los espacios para intentar reprogramar el festival. La opción que cobra más fuerza es celebrarlo en agosto o a comienzos de septiembre, aunque reconocen que la coincidencia con otras citas del verano dificulta encontrar una fecha que permita reunir al cartel previsto.

"Estamos traballando para buscar unha nova data este verán. Sabemos que será complicado cadrar axendas, pero non queremos renunciar a celebrar esta XXV edición tan especial", indican desde la organización.

Tras la suspensión, músicos y asistentes se trasladaron al campo de fútbol de Callobre, donde se improvisó una pequeña foliada que permitió mantener vivo el espíritu del encuentro pese a las adversas circunstancias.