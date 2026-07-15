El firmamento como aula científica

El Alto de Rodelas se ha posicionado como uno de los pilares fundamentales del Destino Starlight de Lalín gracias a las excepcionales condiciones de su cielo nocturno, que destaca por su oscuridad, nitidez y nula contaminación lumínica, lo que le convierte en un lugar codiciado por científicos y aficionados a la astronomía. Con el objetivo de mantener una programación estable de divulgación científica y poner en valor este recurso natural, el Concello de Lalín promueve actividades que acercan la astronomía tanto a los vecinos del municipio como a los visitantes, contando para ello con la dirección de uno de los máximos especialistas gallegos en la materia, el profesor José Ángel Docobo.

La planificación técnica de la jornada del próximo viernes 17 de julio está diseñada para ofrecer un aprendizaje progresivo que se iniciará durante el atardecer con una fase de observación a simple vista. Este primer paso permitirá a los asistentes experimentar el proceso natural de adaptación visual a la oscuridad mientras ven aparecer de forma paulatina las primeras estrellas y una Luna de apenas tres días de edad, cuya posición y fase resultan ideales para apreciar las sombras y relieves de sus cráteres.

Posteriormente, la actividad dará paso al uso de telescopios para analizar de forma dirigida varios objetos de cielo profundo de gran interés científico. Entre ellos destaca el sistema múltiple Epsilon Lyrae en la constelación de Lira, conocido como la doble-doble, que pondrá a prueba la resolución de las ópticas, así como la Nebulosa del Anillo (M57), una estructura de gas eyectado por una estrella moribunda. El recorrido telescópico continuará con el cúmulo globular M13 en Hércules, una densa agrupación de cientos de miles de estrellas, el par óptico Albireo en el Cisne, famoso por su marcado contraste de colores azul y dorado, y la galaxia de Andrómeda, el objeto más lejano visible que se puede registrar en esta sesión.

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Esta iniciativa no solo busca consolidar el reconocimiento internacional de Lalín como Destino Turístico Starlight, sino que sirve también como preparación técnica ante la ambiciosa campaña de actividades programada por el Concello con motivo del esperado eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. Este acontecimiento histórico convertirá al municipio en un auténtico punto de referencia astronómica en Galicia, sintonizando con las propuestas culturales y de ocio que florecen en las localidades vecinas de la comarca del Deza de cara a la esperada fecha.