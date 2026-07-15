El festival Umbra confirma más de treinta artistas para su cita en Brocos

El próximo mes de agosto, la comarca dezana se convertirá en el epicentro de una de las experiencias culturales y astronómicas más esperadas del año. Del 11 al 13 de agosto de 2026, el área recreativa de Brocos, en el municipio de Agolada, acogerá la primera edición de Umbra, un festival de música electrónica conceptualizado en torno a un impresionante eclipse solar total. El evento tendrá lugar en el Pantano de Portodemouros, un entorno natural único rodeado de paisajes autóctonos que servirá de lienzo para un despliegue sin precedentes de arte visual y sonoro.

El cartel de artistas ya ha sido confirmado, presentando una selecta relación de nombres nacionales e internacionales de la escena de vanguardia. Entre los artistas que marcarán el ritmo de estas tres jornadas destacan Akela, Alexis Cabrera en formato live, Badin, Bazait, Beiger, Bryz y Carla Martínez. A ellos se sumarán figuras de renombre como Cezar, Chech, Constratti, Coozy, David Page, Don Bellanton, Electricano y Enzo Leep Live. La lista se completa con Gescu, Giorgio Robles, Goalmaker, Kpo, Lukea, Manu Rochina, Marques Sigi, Martlanded, Mihai Pol, Mischa Blanos Live, Papol, Praslea, Prichindel, Priku, Sepp, Sublee, Techu y Wills. Desde la organización se apunta que la venta de entradas transcurre a «muy buen ritmo».

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Para garantizar una experiencia sensorial óptima, la producción contará con el reconocido sistema de sonido Funktion-One, asegurando la máxima fidelidad acústica en un entorno abierto. Paralelamente, el colectivo Glitch estará a cargo del diseño visual, prometiendo una propuesta estética inmersiva que interactuará de forma directa con las distintas fases del fenómeno astronómico. Con el respaldo de promotores locales e internacionales, Umbra no solo aspira a ser un encuentro para los amantes del género, sino también un hito turístico para Galicia.