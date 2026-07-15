El Festival Internacional de Percusión Merza incluye un concierto de zuecos en el Eferro Ghalpón

A pesar de las escasas ayudas de las administraciones (solo cuenta con el apoyo de la Diputación) el Festival Internacional de Percusión Merza, junto al Percufest de Valencia, puede presumir de ser la única manifestación «que queda viva en Europa» de la técnica musical de la percusión. La parroquia cruceña acogerá dos tandas de conciertos: la primera desde hoy y hasta el viernes, y la segunda del 4 al 7 de agosto. Una de las novedades en los conciertos será una actuación para zuecos en el Eferro Ghalpón, el espacio cultural que puso en marcha la zoqueira Elena Ferro.

Asistentes a una de las clases. / M. Souto

El director del festival, Juan Collazo, relata que "o mellor elenco de percusionistas do mundo volve a Merza, cun 80% de proxectos creados ex profeso" para el curso Merza Avanzado, que comenzó el lunes y que cuenta con 60 alumnos. En esta edición, los estudiantes pueden escoger entre clases individuales o en grupo, y también con más de un artista, como indica la organización en el perfil del festival en la red social Facebook. Por las instalaciones del antiguo colegio de Merza imparten aulas artistas como Andrés Rivero (batucada); Carlota Cáceres (música de cámara, repertorio solista y teatralización); Irene Rodríguez y Actea Jiménez (ambas expertas en timbales y seccionales de orquesta); Noé Rodrigo (repertorio solista y música de cámara); Rui Sul Gómes (timbales); Lorenzo Ferrándiz (repertorio orquestal); Adélaïde Ferrière (repertorio solista) y Alberto Rodríguez (caja, seccionales de orquesta y música de cámara). El Merza Avanzado está orientado a estudiantes de los últimos cursos de grado profesional, grado superior y máster. En esta sexta edición del curso, «a comunidade tinerfeña vén con forza, porque un dos pilares do FIP está co Iberia Marimba Ensemble, creado no FIP de Merza pero con sede en Tenerife», indica Collazo.

La organización del FIP indica que quizá debido al escaso apoyo de las administraciones «igual era o momento de reflexionar, pero as ganas dos asesores artísticos», en referencia a Noé Rodrigo, Irene Rodríguez y Verónica Caggiao, así como a las múltiples llamadas de asistentes a ediciones anteriores «fixeron que rexurdiran as forzas aínda que é unha edición de paso». Este año se produjo la baja de los asistentes de los talleres para los más jóvenes (hasta 17 años) y del apartado que se había creado para bateristas. Aún así, pasarán por Merza más de 100 percusionistas.