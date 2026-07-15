Cuenta atrás para mirar al cielo

El eclipse del próximo mes de agosto comienza a despertar expectación entre los vecinos de las comarcas, aunque no por igual en todos los concellos. Mientras en algunos establecimientos las gafas homologadas para contemplar este fenómeno astronómico están casi agotadas y ya acumulan reservas, en otros todavía apenas existe demanda. Ópticas y farmacias coinciden, eso sí, en una cuestión: es necesario desmentir los bulos sobre cómo observar el eclipse y concienciar de las graves consecuencias que una protección inadecuada puede tener para la salud ocular.

María Barreiro en Nova Visión de A Estrada. / Bernabé/ Javier Lalín

Alberto Lázara Viéitez, que regenta la farmacia de Prado, en Lalín, asegura que las gafas homologadas para el eclipse no solo se están vendiendo, sino que casi están ya agotadas en su negocio. «En abril, cuando empezaron a anunciarlo e incluso hablaron de realizar un programa especial en Lalín, ya hubo mucho furor con el tema, y ahora que se está aproximando la fecha, todavía más», apunta.

De hecho, recientemente el facultativo subió un vídeo a redes explicando la importancia de contar con el material adecuado para observar este fenómeno, así como las consecuencias nocivas que no tomar las precauciones pertinentes puede tener para la salud ocular. «Es importante desmentir bulos como que puedes verlo con gafas de sol, una radiografía o el casco de soldador, ya que si no se protegen bien los ojos la potencia de los rayos durante el eclipse puede acabar causando ceguera», comenta Lázara.

En este sentido, recuerda que solo son de fiar las gafas homologadas, que cuentan con un código específico, ISO 12312, para comprobar su autenticidad. «Otra de las cosas de las que hablo en el vídeo es que se debe comprobar que las gafas tienen este código, si no, no hay garantía de que vayan a protegerte».

Estas lentes especiales tienen un coste de entre 2,5 y 3 euros y los almacenes que las proporcionan cuentan ya con pocas existencias, por eso los establecimientos que las dispensan recomiendan adquirirlas con antelación. En la comarca dezana, según explican desde Farmacia Lázara, muchos ya lo hacen: «Los que no vienen a comprarlas ya nos las reservan para coger más adelante».

En cambio, en A Estrada la lectura de la óptica Nova Visión es ligeramente diferente. Parece ser que aquí la ciudadanía no está tan concienciada con la importancia de contar con herramientas apropiadas para observar el eclipse, o directamente no siente tanto interés por este fenómeno. «No tenemos mucha demanda de momento, sabemos que la mayoría se acordará de venir a buscarlas cuando se aproxime el 11 de agosto», comentan desde este local ubicado en la calle Justo Martínez.

A pesar de contar con paneles informativos y gafas en el mostrador, sostienen que su clientela apenas se detiene a leer las recomendaciones. «Creemos que hay muchos bulos peligrosos. La gente piensa que puede verlo con otros artículos, como gafas de soldar o radiografías», señalan. «Cuando nos preguntan ya advertimos de que lo mejor es obtener las lentes homologadas, ya que incluso estas no permiten observar el eclipse durante todo el tiempo que dura».

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Durante el fenómeno, la Luna ocultará el Sol, pero observar directamente hacia él supone un importante riesgo para la retina. Según comparten desde Nova Visión, incluso con las gafas homologadas será necesario descansar la vista cada dos o tres minutos. «No puedes mirarlo todo el tiempo, puede quemarte la retina y el problema es que no duele, por lo que puedes hacerte una lesión muy grave, que incluso perjudique tu visión, y no te habrás dado cuenta hasta que ya sea tarde», advierten.