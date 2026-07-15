As Nosas Músicas celebrará su 29ª edición con doce grupos y nueva directiva en A Xesteira

El festival As Nosas Músicas volverá a llenar de música tradicional la parroquia estradense de Couso, A Estrada, los próximos 13 y 14 de agosto, en una XXIX edición que combinará conciertos, actividades divulgativas y propuestas para todos los públicos. La presentación del programa sirvió también para anunciar la renovación de la junta directiva de la Asociación A Xesteira, organizadora del evento.

La nueva directiva está integrada por Sheila Álvarez, que asume la presidencia; Catalina Santomir, Fran Sanz, Cristina Teo, Marcos Alexandre Muíños y Anxo Castiñeiras. De este equipo, únicamente Sheila Álvarez y Marcos Alexandre Muíños continúan de la etapa anterior, mientras que el resto se incorpora por primera vez a la dirección de la asociación.

Durante la presentación, Marcos Alexandre Muíños destacó el trabajo colectivo que hace posible el festival. «Somos unha directiva de seis persoas, pero detrás hai máis de cincuenta voluntarios que fan posible montar, desmontar, atender as barras e toda a infraestrutura. Sen esa xente sería imposible sacar adiante o festival», afirmó.

El representante de A Xesteira también aprovechó el acto para agradecer el respaldo recibido por parte del Concello y de los patrocinadores que colaboran con la cita, además del apoyo constante del vecindario de Couso.

En un gesto de solidaridad con la Asociación Cultural Regatos, Muíños compareció con una camiseta del Festival Folk de Raíz de Callobre, cuya XXV edición tuvo que suspenderse el pasado sábado a causa del fuerte temporal. Un pequeño detalle con el que quiso mostrar el apoyo de A Xesteira a una de las citas de referencia de la música tradicional gallega.

El programa arrancará el 13 de agosto a las 18.00 horas con la apertura de la feria de artesanía y una ruada, en la que diferentes formaciones actuarán a pie de campo recuperando el espíritu de las antiguas foliadas. Esa misma jornada también habrá un espectáculo de títeres.

El 14 de agosto comenzará con un faladoiro sobre la Requinta da Ulla, moderado por Pilar García Rego y con la participación de antiguos y nuevos intérpretes de este instrumento tradicional. A mediodía se celebrará la habitual sesión vermú, amenizada por A Requinta de Lampai, mientras que por la tarde habrá talleres de baile y actuaciones dirigidas al público familiar antes de los conciertos de la noche.

El cartel musical reunirá a Coanhadeira, Bouba, Caldo e Os Ravizos, Carapaus y Armonium, este último encargado también de animar la fiesta entre los cambios del resto de grupos.

«Queremos que siga sendo un festival no que a música tradicional se viva tamén fóra do escenario, nas rúas e entre a xente, como se fixo sempre», señaló Muíños.

Uno de los momentos destacados será la entrega del VIII Premio As Nosas Músicas, que este año reconocerá la trayectoria de Joaquín Espiño, del Obradoiro García de Berres, considerado el taller de gaitas y Requintas más antiguo de Galicia.

La imagen del cartel de esta edición es obra de Iria Ribadomar, de Deica Creación. La ilustración rinde homenaje a los gigantes y cabezudos elaborados por A Xesteira durante tres años con la colaboración de numerosos vecinos de Couso, unas figuras que volverán a recorrer el recinto durante el festival.

«Os xigantes e cabezudos son unha das cousas que máis queremos. Levaron anos de traballo e representan perfectamente o espírito comunitario do festival», destacó Muíños.

El recinto volverá a contar con zona de acampada, servicio de autobuses desde A Estrada y espacio gastronómico. «Teremos toda a información na web e nas redes sociais e en breve estará tamén o programa impreso. Agardamos que a xente volva encher Couso un ano máis», concluyó.

Respaldo

La concejala y alcaldesa en funciones, Amalia Goldar, reafirmó el respaldo del Concello a un festival que calificó como referente cultural dentro y fuera del municipio. Recordó que As Nosas Músicas apostó por la música tradicional gallega cuando este tipo de citas eran todavía escasas y destacó que esa trayectoria fue reconocida en 2024 con el Premio Organistrum al Mejor Festival de los Premios Martín Códax da Música. Goldar aseguró que A Estrada se siente orgullosa de un evento que, casi tres décadas después "sigue proxectando o patrimonio musical e cultural galego".