Cerdedo Cotobade llena el verano con 60 propuestas culturales, festivas y de ocio

Cerdedo Cotobade afronta las próximas semanas con una agenda repleta de propuestas. Cultura, música, tradición, gastronomía, deporte y actividades para todas las edades protagonizan una programación de verano descentralizada por las parroquias del municipio. En total, el Concello ha diseñado 60 citas que, tras el inicio de las celebraciones el pasado 11 de julio, se prolongarán hasta el 30 de agosto.

El alcalde, Jorge Cubela, destaca que se trata de un programa pensado «para todas las edades y para que todas las parroquias tengan también un papel protagonista». «Queremos que tanto los vecinos como las personas que nos visitan encuentren cada semana motivos para disfrutar de Cerdedo Cotobade y descubrir todo lo que ofrece nuestro territorio», señala.

La música será uno de los principales ejes. Queiman Folk-Rock actuará el 23 de julio, a las 22.30 horas, en la Praza do Concello de Cerdedo, mientras que la Banda de Música de Cerdedo ofrecerá un concierto el 26 de julio, a las 21.00 horas, en el mismo lugar.

Ya en agosto, A Roda actuará el día 1, a las 20.00 horas, en el aparcamiento de la iglesia de Quireza. El Trío Somoza llegará el 14 de agosto, a las 22.00 horas, a la Praza da Chan; Rosa Cedrón actuará el día 15, a las 22.00 horas, en la Praza de Santa María de Sacos; y Budiño ofrecerá un concierto el 21 de agosto, a las 22.00 horas, en la Praza da Chan. Este mismo espacio recibirá a Airiños y The Crass el 22 de agosto. El broche musical lo pondrá Roi Casal el 30 de agosto, a las 22.00 horas, en Viascón.

La programación cultural y familiar arranca el 17 de julio, a las 12.00 horas, con As letras de Begoña Caamaño en el Centro Cultural de Tenorio. El 18 de julio, a las 12.00 horas, el Auditorio de Cerdedo acogerá la obra infantil O marabilloso mundo de Oz.

La playa fluvial de Cerdedo será otro de los principales puntos de encuentro. Allí se celebrará la Festa do Neno el 19 de julio, desde las 17.00 horas; la representación teatral Máis saabor, el 20 de julio, a las 19.00 horas; y el espectáculo de circo Can de Palleiro, el 22 de julio, a las 20.00 horas.

En agosto, el Centro Cultural Antonio Fraguas acogerá el Día do Neno el día 16, a las 17.00 horas, y la obra Retrincos el 24 de agosto, a las 19.00 horas. Por su parte, la Praza da Chan se convertirá en un cine al aire libre el 18 de agosto, a las 22.00 horas, con la proyección de Rondallas.

Entre las propuestas más singulares figura la observación del eclipse solar, que tendrá lugar el 12 de agosto, a las 19.30 horas, en las Pozas de Carballedo. El 13 de agosto, el Centro Cultural Antonio Fraguas acogerá la proyección de San Simón, para mayores de 18 años, y el Homenaxe a Pousada. El 15 de agosto, a las 11.30 horas, habrá una exhibición de jiu-jitsu en la Praza da Chan.

En este mismo lugar se celebrarán el Burger Fest, el 17 de agosto, y la Festa Holi, el día 19. El 20 de agosto, a las 21.30 horas, tendrá lugar una caminata nocturna entre Carballedo y As Pozas, mientras que el sábado 22 de agosto se celebrará el Homenaje a Polo.

Una de las grandes citas del tramo final será el Festival Areabesta, que regresará el 29 de agosto al Área Recreativa de Pozo Negro, en Rebordelo. La propuesta, una de las más consolidadas del verano municipal, volverá a combinar música, ambiente festivo y convivencia en un enclave natural. Al día siguiente, 30 de agosto, el concierto de Roi Casal en Viascón cerrará la programación estival.

Las fiestas populares completan una agenda que se reparte por todo el territorio. Tras las Festas de San Benito, celebradas en Folgoso y Vilarchán, en Quireza, el calendario sigue con Santa Mariña, en Tomonde y Seixo, y la Virxe do Carme, en Tresaldeas. A finales de julio tendrán lugar también las fiestas de Viascón, el Ecce Homo y la Virxe das Dores, en Cerdedo, y la churrascada de San Xusto.

Agosto concentrará buena parte de las celebraciones. El día 1 tendrán lugar la Churrascada de Borela, las Festas de San Xusto y la IV Xuntanza Val de Quireza, esta última coincidiendo con la actuación de A Roda. El 2 de agosto se celebrarán las fiestas de Borela y Cuiña, en Quireza, la Rapa das Bestas de Cuspedriños y las Festas de San Estevo de Pedre, que continuarán el día 3.

El 8 de agosto será el turno de Loureiro, en As Neves, Pazos de Borela y Caroi; mientras que Almofrei celebrará sus fiestas los días 10 y 11. El 15 de agosto llegarán las Festas das Fontes, en Castro, las de Santa María de Sacos y las de Augasantas. Vilanova y Famelga tendrán sus celebraciones el 21 de agosto, y el día 22 continuarán las fiestas en Vilanova y se celebrará San Bartolomeu en Chamadoira.

Las Festas de San Roque, en Carballedo, serán los días 23 y 24 de agosto. Finalmente, Viascón celebrará sus fiestas los días 28, 29 y 30, poniendo el cierre al calendario festivo del verano.

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Cubela agradece «el enorme trabajo de las comisiones de fiestas, las asociaciones vecinales, los colectivos culturales y todas las personas que colaboran» para sacar adelante el programa local. «Detrás de cada actividad hay mucho esfuerzo, ilusión y coordinación. Gracias a esa implicación conseguimos ofrecer uno de los programas de verano más completos de la provincia», concluye.