Arranca la renovación de la cubierta del centro de salud de A Bandeira

El Concello de Silleda inició las obras de renovación integral de la cubierta del centro de salud de A Bandeira, una actuación destinada a resolver los problemas de deterioro, humedades y filtraciones que presenta el inmueble. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, y la concejala de Sanidade, Ángela Troitiño, visitaron el inicio de los trabajos junto a responsables de la empresa adjudicataria, Sotega Noroeste, y la arquitecta y directora de obra, Marlene Pérez.

La intervención cuenta con una inversión de 100.000 euros y se financia con cargo a los fondos del Plan Máis Provincia de la Deputación de Pontevedra y con la aportación de la Consellería de Sanidade, en virtud del convenio de colaboración con el Concello de Silleda, que asume el mantenimiento y limpieza de estas instalaciones.

El edificio, construido a mediados de los años noventa, presentaba un importante deterioro tanto en los materiales de la cubierta como en los sistemas de recogida de aguas pluviales. El proyecto técnico recoge la existencia de roturas y deformaciones provocadas por el paso del tiempo y la exposición continuada a las condiciones meteorológicas.

Los trabajos incluyen la retirada de la actual cubierta de teja y de las placas de fibrocemento, que serán gestionadas conforme a la normativa, y la instalación de un nuevo sistema de panel sándwich aislante de acero prelacado. También se renovará el canalón exterior de la fachada sur y se ejecutará un nuevo canalón oculto e impermeabilizado en la fachada norte para garantizar una correcta evacuación del agua de lluvia.

La actuación afecta a unos 538 metros cuadrados de cubierta y no modificará la estructura portante del inmueble, que se encuentra en buen estado. La nueva solución permitirá mejorar la estanqueidad del edificio, reforzar su aislamiento e incrementar la eficiencia energética del equipamiento sanitario.

Pena destaca que «se trata dunha actuación moi necesaria nun servizo esencial para a veciñanza da Bandeira e de toda a súa contorna, xa que permitirá solucionar de maneira definitiva as filtracións e humidades que viña sufrindo o edificio». La alcaldesa añade que «a renovación da cuberta non só garante unha mellor conservación do centro, senón que tamén mellorará as condicións de confort para as persoas usuarias e para o persoal sanitario que desenvolve aquí o seu traballo».

La regidora agradece la colaboración institucional que permite ejecutar la obra. «Dende o Concello seguimos destinando recursos á mellora dos equipamentos públicos e, neste caso, a cooperación coa Deputación de Pontevedra e coa Consellería de Sanidade permítenos acometer unha obra importante para o noso municipio», señala.

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Durante la ejecución de los trabajos se adoptarán medidas específicas de seguridad, señalización y separación de las zonas de obra para reducir al máximo las interferencias con el funcionamiento habitual del centro y garantizar la seguridad de las personas usuarias y del personal sanitario.