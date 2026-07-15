El Aller Ulloa entra en el top 50 gallego de notas de corte de FP

El IES Ramón Mª Aller Ulloa de Lalín se sitúa entre los centros gallegos con ciclos superiores de Formación Profesional con mayor nota de corte en la primera adjudicación de plazas para el curso 2026-2027. El ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web aparece en el puesto 33 del listado autonómico de las 50 notas de acceso más altas por la vía de Bachillerato, con un 6,86.

La presencia del centro lalinense en esta relación refleja la demanda que mantienen las enseñanzas vinculadas a la informática y al desarrollo tecnológico. El ciclo del Aller Ulloa se incorpora a un ranking encabezado por Higiene Bucodental en el CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel de Ourense, con un 8,53; Anatomía Patológica y Citodiagnóstico en el CPR Aloya de Vigo, con un 7,83; y Acondicionamiento Físico en el IES Agra do Orzán y Laboratorio Clínico y Biomédico en el CIFP Leixa, ambos con 7,72.

El dato se enmarca en una primera adjudicación marcada por la elevada demanda de la FP en Galicia. Según la Consellería de Educación, el 60,66 % de los 877 ciclos de régimen ordinario ofertados para el próximo curso ya completaron sus plazas en esta fase inicial. En total se recibieron 57.118 solicitudes, cerca de un 2 % más que el curso anterior.

Los ciclos superiores de la modalidad ordinaria concentraron el mayor número de peticiones, con 15.893 solicitudes, mientras que los superiores de FP Dual Intensiva fueron los que más crecieron en términos porcentuales, con un incremento del 15,34 %. También aumentó la demanda de los ciclos medios ordinarios, con 13.853 solicitudes.

En la provincia de Pontevedra, 200 ciclos de régimen ordinario quedaron completos en esta primera adjudicación: 96 de grado medio y 104 de grado superior. Otros 114 aún contaban con vacantes, 59 en grado medio y 55 en superior, de cara a las siguientes fases del proceso.

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El alumnado adjudicatario deberá confirmar o renunciar a la plaza hasta el 15 de julio a las 13.00 horas. La segunda adjudicación será el día 20 y la tercera, el 27. A partir del 1 de septiembre continuará abierta la adjudicación continua desde los propios centros en aquellos ciclos donde queden plazas libres.