Conciliación y dinamización social
Verano para todas las edades en Lalín
El Campamento Verde reúne a 50 participantes de 3 a 13 años, mientras Lalín Activa no Rural lleva actividades de acompañamiento y envejecimiento activo a una decena de parroquias
Lalín activó este lunes dos programas municipales que permiten atender necesidades distintas bajo un mismo hilo común: la conciliación, la convivencia y la dinamización social durante el verano. El Campamento Verde inicia una nueva edición con 50 niños de entre 3 y 13 años, mientras que Lalín Activa no Rural echó a andar en Donramiro y Goiás y llegará a diez parroquias con actividades dirigidas a personas mayores de 55 años.
El concejal de Xuventude, Avelino Souto, visitó el Campamento Verde con motivo del inicio de esta propuesta, que se desarrollará entre el 13 y el 24 de julio. Su base es la educación ambiental y en valores, con actividades pensadas para que los participantes aprendan la importancia de cuidar el entorno mientras juegan y disfrutan de los espacios naturales del municipio. Entre las iniciativas previstas figuran la construcción de cabañas en el bosque, dinámicas para el desarrollo de habilidades sociales y otras propuestas ligadas al conocimiento de la naturaleza. Tendrá como escenarios la Carballeira do Rodo, el Paseo do Pontiñas, parques o el entorno de la piscina.
En paralelo, Lalín Activa no Rural comenzó en Donramiro y Goiás con el objetivo de facilitar la conciliación, ofrecer respiro familiar y promover un envejecimiento activo. La iniciativa llegará directa e indirectamente a más de 500 lalinenses y se desarrollará también en Maceira, Prado, A Xesta, Cercio, Carragoso, Catasós, Gresande y Madriñán. Incluye estimulación cognitiva y sensorial, dinámicas grupales, debates, psicomotricidad, manualidades, autocuidados, hábitos saludables y ocio.
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