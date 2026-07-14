La UNED analizará en Lalín el papel de las entidades supramunicipales

La UNED Pontevedra celebrará del 20 al 22 de julio en Lalín el curso de verano Las entidades supramunicipales como prestadoras de servicios esenciales para el ciudadano, una propuesta formativa centrada en el análisis de nuevas fórmulas de cooperación territorial para mejorar la gestión de servicios públicos. La actividad forma parte de la 37ª edición de los Cursos de Verano de la UNED, está organizada a propuesta del Departamento de Derecho Constitucional y cuenta con la colaboración de la Escuela Gallega de Administración Pública. Tendrá carácter presencial, 20 horas lectivas y permitirá obtener un crédito ECTS.

El curso parte de los retos que afrontan los municipios para garantizar servicios eficaces, especialmente en territorios marcados por la dispersión poblacional. En este contexto, el programa analizará si resulta necesario crear o reforzar instituciones situadas entre el ámbito municipal y provincial que permitan gestionar de forma conjunta prestaciones esenciales. Entre los sectores objeto de estudio figuran la movilidad, los residuos, la atención a la tercera edad y los servicios médicos.

La primera jornada, el lunes 20, comenzará con la presentación de los objetivos a cargo del director del curso, Carlos Vidal Prado, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED. Ese día se abordará la colaboración entre entidades locales para la prestación de servicios administrativos, las competencias propias e impropias y la configuración de áreas metropolitanas.

El martes 21 se centrará en los desafíos jurídicos y económicos de las entidades supramunicipales, con ponencias sobre fiscalización, contratación pública eficiente, dimensión constitucional y sostenibilidad financiera. La última jornada, el miércoles 22, estará dedicada al debate sobre el municipio como realidad natural o construcción administrativa y al papel de la participación ciudadana en este tipo de organismos.

La dirección académica corresponde a Carlos Vidal Prado y la coordinación a Eloy García, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. El equipo docente incluye especialistas en Derecho Constitucional y Administrativo, entre ellos Roberto Bustillo Bolado, Ana Cossío Capdevila, Patricia Valcárcel Fernández, Javier Tajadura Tejada, José Manuel Almudí Cid, Javier López de Goicoechea Zabala y Marta Lora-Tamayo.

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La actividad está dirigida a funcionarios de la Administración local, estudiantes, juristas, politólogos, periodistas y personas interesadas en la organización territorial, la gestión pública y la mejora de los servicios. La matrícula permanece abierta a través de la plataforma de Extensión Universitaria de la UNED.