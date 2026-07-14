La tormenta destrozó campos de cultivo, huertas y techos de explotaciones en Brandomés y Obra

Uralitas de establos y canalones de viviendas con agujeros del tamaño de pelotas de ping pong, ventanas con los cristales rotos, higueras partidas por la mitad, viñas con los racimos de uvas esparcidos por el suelo... es el paisaje que dejó tras de sí la granizada del sábado en la aldea de Brandomés, en Brandariz, y en la parroquia de Santomé de Obra. La tormenta fue especialmente cruda en la zona ribereña de Vila de Cruces, así como en Silleda y en A Estrada. Este lunes, numerosos vecinos trasladaban al gobierno local de Xuntos los desperfectos de la tormenta. Los daños de las viviendas y en turismos (varios presentan abolladuras en su capó, como ocurrió en la tromba de 2019) están cubiertos por el seguro, pero es preciso reparar también los techos de uralita de galpones donde guardan leña, o los de explotaciones de ganado.

Uralita de una vivienda de Brandomés, con destrozos. / Cedida

El propio alcalde, Luis Taboada, indica que su gobierno no descarta solicitar a la Xunta y a la Diputación ayudas para poder reparar los caminos municipales, cuyo estropicio es de tal magnitud que el arrastre de tierras llegó a teñir de marrón las aguas del Ulla durante el domingo.

Daños en un campo de maíz de Obra. / Cedida

Una de las vecinas de Brandomés, Carmen Lareo Silva, cuenta que el pedrisco comenzó a caer minutos después de las 19.00 horas. Mientras en Lalín la tormenta se limitó a una descarga de agua de unos 20 minutos, en esta zona ribereña el granizo «incluso obrigou a pechar as portas da igrexa, pois nese momento estaban na misa», explica. En sus fincas, todos los frutales quedaron dañados, hasta las nueces, «e dous pallales non nos sirven para nada», puesto que el techo de uralita está horadado.

Fiesta aplazada en Obra

San Tomé de Obra luce una estampa similar. Cuando comenzó la tormenta, los vecinos y vecinas ultimaban los preparativos de la 39ª Peixada, bajo una carpa al lado del local social. Aquello, como puede verse en el vídeo, más que una tormenta parecía un tornado. «Santomé de Obra fai como un meandro, e estivo chovendo durante 35 minutos, con auga moi templada. Era como se se cargase toda a auga nesta zona», acompañada de fuertes rachas de viento, recuerda Adrián Riádigos. La celebración gastronómica tuvo que demorarse una hora y se trasladó al teleclub, en vista de que la lona había sufrido algún daño. Peor quedaron los cultivos de maíz y de huerta en esta parroquia. El primero, que está ya desarrollando la espiga, o bien presenta daños en el tallo, o tiene las hojas rotas por el granizo.

Tomates dañados en Obra. / Cedida

Las tormentas son este año el segundo enemigo al que se enfrenta el maíz. El otro también se ve favorecido por las altas temperaturas: es el gusano soldado, una plaga que puede reducir la cosecha al 50% y que está presente en los campos de Deza desde hace semanas. La única forma de combatirla es con insecticidas y por la noche, cuando actúa la oruga. En cuanto a los alimentos de huerta, las plantas de tomate tienen sus tallos rotos «e os pementos tamén quedaron furados», explica Carmen Lareo. Apunta que sus vecinos valoran organizar una reunión para poner en común todos los destrozos que causó la tormenta en la aldea y buscar, juntos, algún tipo de ayuda que compense estas pérdidas o al menos les ayude a reparar techos.

La granizada llegó con menos fuerza a Gres, la última parroquia ribereña de Cruces. Pero también dejó huella: coches con abolladuras y galerías de algunas viviendas con cristales partidos. «A oscuridade nese momento era tan grande que non podíamos ver nin a casa de enfrente. Non lembro unha treboada como esta», relata Olga Barreiro.