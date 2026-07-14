Toiriz celebra su Festa do Río el 1 de agosto

Toiriz celebrará su Festa do Río el sábado 1 de agosto desde las 12.00 horas. La cita unirá música y gastronomía con las actuaciones del Dúo Maracaibo, el grupo de folk Abóbriga, la charanga Os Kokakolas y el Trío Manhattan. Habrá pulpo, empanadas y distintas sorpresas para disfrutar hasta que el cuerpo aguante.