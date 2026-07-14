Mundial
El PSOE pide una pantalla gigante para la semifinal de España en Lalín
Redacción
El PSOE de Lalín solicita al gobierno local la instalación de una pantalla gigante en la Praza da Igrexa para que la vecindad pueda seguir la semifinal del Mundial que enfrentará a España con Francia y, si la selección logra clasificarse, también la final prevista para el domingo. Su portavoz, Alba Forno, entiende que sería una oportunidad para convertir el centro de la villa en un punto de encuentro para aficionados y familias, además de dinamizar la hostelería.
«Non estamos ante un partido máis –aduce–, España está ás portas dunha nova final dun Mundial e sería bonito que Lalín tamén puidese vivir este momento de maneira colectiva, enchendo a Praza da Igrexa de ambiente». Sostiene que la plaza reúne condiciones adecuadas de capacidad, accesibilidad y ubicación, y confía en que el Concello apoye una propuesta que, según Forno, permitiría vivir «un momento que pode quedar para a historia do deporte español».
En A Estrada, el artista Manuel González, Picasso, ha creado un cuadro alegórico sobre el partido. Representa al toro español derribando la torre Eiffel.
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