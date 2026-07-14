Restauración
Patrimonio revisará el 28 el proyecto para el tejado del templo parroquial de Carboeiro
La estructura se desplomó el pasado mes de abril
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Redacción
Silleda
El Concello de Silleda entregó semanas atrás tanto al Obispado como a la Dirección Xeral de Patrimonio el anteporyecto para restaurar el tejado de la iglesia parroquial de Carboeiro. Parte de la estructura se desplomó el pasado 10 de abril tras colapsar una viga y obligó a retirar las imágenes y los bancos para evitar su deterioro. Está previsto que el 28 de este mes el proyecto definitivo sea abordado en la comisión de Patrimonio. Esta iglesia parroquial tiene un gran valor arquitectónico por los canecillos románicos que conserva en los muros.
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