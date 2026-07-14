Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Automoción, líder en ventasCondenado a abandonar su piso en VigoForensesMikel MerinoConcierto Juan Luis Guerra
instagramlinkedin

Restauración

Patrimonio revisará el 28 el proyecto para el tejado del templo parroquial de Carboeiro

La estructura se desplomó el pasado mes de abril

El tejado está cubierto con una lona desde abril.

El tejado está cubierto con una lona desde abril. / Bernabé / Javier Lalín

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Silleda

El Concello de Silleda entregó semanas atrás tanto al Obispado como a la Dirección Xeral de Patrimonio el anteporyecto para restaurar el tejado de la iglesia parroquial de Carboeiro. Parte de la estructura se desplomó el pasado 10 de abril tras colapsar una viga y obligó a retirar las imágenes y los bancos para evitar su deterioro. Está previsto que el 28 de este mes el proyecto definitivo sea abordado en la comisión de Patrimonio. Esta iglesia parroquial tiene un gran valor arquitectónico por los canecillos románicos que conserva en los muros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents