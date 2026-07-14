El mercado bovino de Galicia cierra con casi 1.500 reses adjudicadas, más de 1,5 millones de euros facturados y caída generalizada de las cotizaciones

La Central Agropecuaria de Galicia Abanca cerró la sesión del 14 de julio con un incremento de la actividad en el mercado bovino. La afluencia total alcanzó las 1.580 reses, 213 más que en la subasta anterior, mientras que las adjudicaciones se situaron en 1.495 animales, con un aumento de 185. La facturación conjunta ascendió a 1.553.965 euros, lo que supone 118.824 euros más, un avance de algo más del 8 %.

La recría fue la sección con mayor presencia, con 875 becerros, 109 más, y 834 adjudicados, 96 más. Las transacciones sumaron 413.347 euros, con un incremento de 16.667, aunque el precio medio bajó hasta 495,62 euros, 41,89 menos.

En pasteros también creció con fuerza la actividad. Pasaron por el recinto 139 animales, 31 más, y se adjudicaron 129 (+23). El volumen de negocio alcanzó los 113.313 euros, 2.142 más, pero el precio medio cayó a 878,4 euros, 170,38 menos.

Los becerros carniceros registraron 190 reses, 33 más, y 180 adjudicaciones, 28 más. La facturación subió hasta 264.154 euros, con un avance de 38.233, pese a que el precio medio descendió a 1.467,52 euros, 18,8 menos.

El vacuno mayor reunió 376 animales, 40 más, de los que se adjudicaron 352 (+38). Las operaciones alcanzaron 763.151 euros, lo que supone 61.782 euros más. El precio medio quedó en 2.168,04 euros, con una bajada de 65,62.

Noticias relacionadas

En las mesas de precios, el porcino cebado repitió cotizaciones, con el selecto a 1,335 euros/kilo y el normal a 1,310. Bajaron los lechones, hasta 37 euros los de única explotación y 32 los de varias procedencias, en ambos casos 3 euros menos. También descendió el desvieje en porcino cebado y las gallinas de desvieje, mientras que huevos y conejo mantuvieron sus referencias. Y el conejo repite a 2,4 euros el kilo vivo en Madrid.

Cotizaciones subasta de ganado. / FdV