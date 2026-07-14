Mary Carmen Ruzo da rostro en Silleda al compromiso que teje comunidad

El Concello de Silleda dedica este mes de julio el programa municipal (In) Visibles a María del Carmen Ruzo López, conocida como Mary Carmen, vecina del municipio desde hace más de tres décadas y con una destacada implicación en la vida social, cultural y solidaria local. La elección coincide con el Día Internacional de la Esperanza y pone el foco especialmente en su labor como voluntaria, que desarrolla tanto con Cruz Roja como con el propio Concello.

Nacida en A Estrada en 1966 y residente en Silleda desde 1992, Mary Carmen cursó sus primeros estudios en el colegio Pérez Viondi y continuó su formación en el IES García Barros. También inició estudios de Geografía e Historia en la Universidade de Santiago y, a lo largo de su trayectoria laboral, completó numerosos cursos presenciales y en línea, movida por la curiosidad y el deseo de seguir aprendiendo.

Su vida profesional se desarrolló siempre de cara al público, en sectores como la perfumería, la parafarmacia y el comercio textil. Esa experiencia de trato directo con las personas dejó también una huella en su forma de entender la vida: cercana, empática y atenta a las necesidades de los demás. Tras dejar la actividad laboral, recuperó algunas de sus grandes pasiones, como la lectura, la escritura y el contacto con la naturaleza.

En 2023 publicó su primer libro, Leliña, una obra dedicada a las mujeres del rural de los años 60, y desde hace casi cinco años escribe a diario en redes sociales, convirtiendo la palabra en un espacio de expresión, memoria y sensibilidad. Su presencia en la vida cultural silledense es también muy activa. Forma parte de Enredos Teatro de A Bandeira desde su creación y de la Coral Polifónica Trasdeza, donde canta como soprano.

Una de las facetas más destacadas de su trayectoria reciente es la de voluntaria. Mary Carmen colabora impartiendo clases de español y ayudó a varias personas de origen senegalés a incorporarse a la Coral Polifónica Trasdeza, favoreciendo así no solo el aprendizaje del idioma, sino también la integración social a través de la cultura y la convivencia.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, destaca que «Mary Carmen representa moi ben o espírito deste programa, porque é unha muller que achega, que suma e que fai comunidade dende a discreción, a xenerosidade e o compromiso diario». Subraya que su labor voluntaria es «un traballo que ás veces non se ve, pero que ten un impacto enorme na vida das persoas».

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La regidora añade que «Mary Carmen é exemplo de esperanza entendida non como unha palabra abstracta, senón como unha actitude: a de quen dedica tempo aos demais, abre portas e axuda a que outras persoas se sintan parte de Silleda». Con esta nueva entrega, el programa municipal continúa reconociendo a mujeres que, desde distintos ámbitos, contribuyen a construir un municipio más participativo, solidario y humano.