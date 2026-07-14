Pesca en Silleda
Lázaro Benítez gana el torneo de captura y suelta en Deza y Toxa
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La Sociedade de Caza e Pesca de Silleda celebró este domingo su jornada social de pesca en los ríos Deza (Taboada) y Toxa. De los 11 pescadores en el torneo de captura y suelta a un solo tramo, se impuso Lázaro Benítez (en el centro de la imagen), mientras que el segundo y tercer puesto recayeron en Pablo de Andrés y Ramiro Agra. José Casal, por su parte, se llevó el trofeo a la pieza de mayor tamaño, un ejemplar de 31 centímetros. La sesión remató con una comida de confraternización.
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