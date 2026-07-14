Reconocimiento
Lalín corona el éxito de su cantera balonmanística
La jugadora del Balonmán Lalín Sálvora Vilariño y el entrenador de la selección gallega cadete, Iago González, son homenajeados en el Concello por su destacada actuación en el Campeonato de España de Balonmano Playa de Calella donde fueron medalla de plata
El alcalde de Lalín, José Crespo, junto al concejal Pablo Areán, recibió este lunes oficialmente en la casa consistorial a la jugadora Sálvora Vilariño y al entrenador Iago González. El motivo de este encuentro institucional ha sido la celebración del histórico subcampeonato de España de Balonmano Playa, logrado con la selección gallega cadete femenina en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA 2026), que se disputó recientemente en la localidad barcelonesa de Calella.
Durante la recepción, el regidor lalinense no ocultó su orgullo por el hito alcanzado y destacó que «se trata dunha prata que sabe a ouro, tanto polo nivel da competición como polo extraordinario papel desempeñado polo equipo galego, que por primeira vez na súa historia conseguiu chegar á final dun Campionato de España nesta modalidade». Asimismo, el alcalde de la capital dezana quiso ensalzar el papel de sus conciudadanos al remarcar que «é un honor que dous lalinenses como Sálvora e o seu adestrador Iago chegasen á final».
El combinado autonómico gallego completó un torneo impecable en tierras catalanas, rindiendo a un nivel excepcional en cada una de las fases de la competición. En la gran final, las jugadoras dirigidas por el técnico lalinense pelearon cada balón hasta el último segundo, aunque finalmente cayeron ante la anfitriona Cataluña por un ajustado marcador de 0-2 en un encuentro de altísima intensidad.
Este reconocimiento público pone en valor el excelente estado de forma del deporte en Lalín, que sigue sumando éxitos en diversas disciplinas a nivel nacional. Crespo felicitó formalmente a ambos por el «traballo, compromiso e exemplo deportivo» que representan para la localidad, subrayando que «é un orgullo ver como o deporte lalinense continúa sumando éxitos en diferentes disciplinas e situándose no máis alto das competicións nacionais».
Para finalizar el acto, además de la entrega de un obsequio institucional, se le otorgó a Sálvora Vilariño el diploma acreditativo por su participación en el Campeonato de España, que no había podido recoger en la Gala do Deporte de Lalín del pasado 12 de junio por encontrarse concentrada preparando esta cita.
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