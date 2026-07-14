Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Automoción, líder en ventasCondenado a abandonar su piso en VigoForensesMikel MerinoConcierto Juan Luis Guerra
instagramlinkedin

Arte contemporáneo

El humor de Misha Bies Golas en el CGAC

El humor de Misha Bies Golas en el CGAC | CGAC

El humor de Misha Bies Golas en el CGAC | CGAC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

En «Se vende esta piedra», Misha Bies Golas transforma un bloque de granito con un grafiti en una pieza que juega con el humor y la forma de entender el arte del CGAC. El artista lalinense exhibe así su humor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents