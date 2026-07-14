Grecia aclama el arte de la Escuela Flow

La Escuela de Artes Flow de Lalín ha irrumpido con fuerza en el campeonato internacional All Dance Intercontinental & Europe 2026 que se celebra en Grecia. En su primera jornada de competición en tierras helenas, la delegación ha alcanzado la gloria continental al coronar a dos de sus principales figuras como campeonas de Europa. Las bailarinas Isabel Robles y Lorena Perezoto se han alzado con los títulos máximos en sus respectivas modalidades individuales, que sitúa el nombre de su centro y de su municipio en la cúspide de la danza europea.

El debut de la expedición ha rozado la perfección técnica y artística, dominando con autoridad las disciplinas de ritmos latinos y danzas folclóricas. En el apartado individual, Lorena Perezoto se proclamó campeona de Europa al conquistar el primer lugar en la categoría de Bachata. Por su parte, Isabel Robles emuló la hazaña al subirse a lo más alto del podio y colgarse la medalla de oro en la modalidad de Danza Étnica.

La cosecha de éxitos durante este primer día de competición no se detuvo ahí. El equipo demostró su versatilidad y nivel competitivo al adjudicarse la medalla de plata en dúo de Salsa. En la modalidad de Salsa individual, el éxito fue doble: Lorena Perezoto sumó un nuevo trofeo a su cuenta personal al lograr la segunda posición, mientras que Isabel Robles se adjudicó la medalla de bronce. Para poner el broche de oro, la organización otorgó a la escuela la Mención de Honor a la Máxima Puntuación del Género, una distinción que recibieron tanto en la disciplina de Bachata como en la de Salsa.

La delegación de la Escuela de Artes Flow está compuesta por un grupo de 70 personas, reflejo de la unión y el compromiso familiar que caracteriza al centro. El componente técnico y artístico lo conforman 25 jóvenes bailarinas guiadas de cerca por tres profesores de la escuela. Junto a ellos, un grupo de 42 familiares ha realizado el viaje para dejarse la voz en las gradas y arropar a las competidoras en cada salida a escena. El equipo volverá a subirse a las tablas internacionales durante las jornadas de este jueves, viernes y sábado.

La junta directiva de la escuela ha querido aprovechar la ocasión para expresar su agradecimiento a todas las empresas, entidades y patrocinadores locales que han brindado su apoyo financiero y logístico. Sin embargo, el momento más emotivo de la jornada llegó al vincular el éxito deportivo con el plano humano. La dirección de la escuela ha emitido un sentido mensaje para compartir sus más sinceras condolencias por la muerte de Juan «Pegatinas».

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En un gesto lleno de sensibilidad, la dirección de Flow ha anunciado la dedicatoria oficial de todos estos campeonatos y medallas a su memoria. Desde la institución recordaron que, desde el mismo momento en que se establecieron en el municipio, depositaron una confianza absoluta en la impecable calidad del trabajo de Juan, que se encargó de la rotulación, diseño y confección de múltiples equipaciones oficiales del club a lo largo de los años.