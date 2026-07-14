Red Natura
Forcarei impulsa la Fervenza da Graña como atractivo turístico
El Concello acondiciona el acceso y señaliza la ruta hasta este enclave natural de Trasdomonte
El Concello de Forcarei continúa reforzando su oferta de turismo de naturaleza con la recuperación y puesta en valor de la Fervenza da Graña, un salto de agua situado en el río Porto, dentro del espacio protegido de la Red Natura Serra do Candán. La actuación ha permitido mejorar el acceso a este enclave mediante trabajos de limpieza, desbroce y señalización del recorrido.
El itinerario comienza en la entrada del núcleo de A Graña, en la parroquia de Trasdomonte, donde los visitantes pueden dejar el vehículo antes de iniciar una caminata de aproximadamente un kilómetro. El tramo final, de unos 200 metros, presenta un descenso más pronunciado hasta llegar a la cascada.
Además del acondicionamiento del sendero, el proyecto incluyó la limpieza de la pasarela de piedra que cruza el río Porto y la recuperación del entorno de la antigua minicentral hidroeléctrica de la zona, una instalación de gran valor histórico por haber suministrado los primeros puntos de luz al lugar.
Para facilitar la visita, el Concello instaló postes con indicaciones de distancia hasta la cascada y varios paneles informativos sobre la ruta, la historia de la minicentral y la riqueza ambiental de la Serra do Candán.
Inversión
Esta intervención se suma a otras actuaciones desarrolladas durante este año, como la mejora y señalización de los Caminos Xacobeos Miñoto-Ribeiro y de la Geira y los Arrieiros, la recuperación de las Neveiras de Fixó o la creación del mural dedicado al Gaiteiro de Soutelo.
Desde el gobierno local destacan que estas iniciativas buscan proteger el patrimonio natural e histórico del municipio, impulsar un modelo de turismo sostenible y generar nuevas oportunidades para la economía local. El proyecto fue financiado gracias a un convenio entre la Diputación de Pontevedra y el Concello de Forcarei con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (NextGenerationEU).
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