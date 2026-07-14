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A Estrada acogerá la proyección de cortos de los Mestre Mateo

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redacción

A Estrada

A Estrada será uno de los 26 municipios gallegos que acogerán este año el Ciclo Mestre Mateo Galicia Calidade, una iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia y la Academia Galega do Audiovisual para acercar al público los cortometrajes finalistas de los Premios Mestre Mateo. El programa ofrecerá dos sesiones con ocho producciones, repartidas entre ficción y animación, entre las que figuran títulos como Abellón, Adeus, Berta, Lucus y O corpo de Cristo. La iniciativa recorrerá municipios de las cuatro provincias gallegas hasta octubre con el propósito de difundir el audiovisual gallego y acercar al público algunas de las producciones más destacadas del último año.

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