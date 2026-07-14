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Doade sega este xoves o centeo para a Malla

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Doade sega este xoves o centeo para a Malla

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O Museo Casa do Patrón, de Doade, organiza este xoves, 16 de xullo, ás 17:00 horas a sega do centeo para a Malla do 22 de agosto. A asistencia é gratuita e permitirá comprobar distintas modalidades da sega.

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