La Banda de Música de Agolada celebra el 19 su Festa do Socio

La Banda de Música Municipal de Agolada celebra este domingo, día 19, su Festa do Socio. El programa arranca a las 12.30 horas con un pasacalles y posterior concierto, en el Campo da Feira, en el que además participa la Pequebanda. Las inscripciones para asistir a la comida están abiertas hasta este jueves a través de cuatro números de teléfono: 661 953 108 (Raquel); 625 175 579 (Marta) 696 301 279 (María) y 676 345 912 (Marta). Tras la comida, habrá una sesión de tardeo amenizada por el repertorio de Pachi Show. A lo largo de la jornada, todos los que lo deseen podrán renovar su carné de socio con cualquier miembro de la directiva.