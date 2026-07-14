Ocio
La Banda de Música de Agolada celebra el 19 su Festa do Socio
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Redacción
Agolada
La Banda de Música Municipal de Agolada celebra este domingo, día 19, su Festa do Socio. El programa arranca a las 12.30 horas con un pasacalles y posterior concierto, en el Campo da Feira, en el que además participa la Pequebanda. Las inscripciones para asistir a la comida están abiertas hasta este jueves a través de cuatro números de teléfono: 661 953 108 (Raquel); 625 175 579 (Marta) 696 301 279 (María) y 676 345 912 (Marta). Tras la comida, habrá una sesión de tardeo amenizada por el repertorio de Pachi Show. A lo largo de la jornada, todos los que lo deseen podrán renovar su carné de socio con cualquier miembro de la directiva.
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