Infraestructuras
La Xunta recibe seis ofertas para realizar la senda peatonal a Toedo
Redacción
La Xunta ha recibido seis ofertas para ejecutar una nueva senda peatonal y ciclista en la carretera PO-841, a su paso por el municipio de A Estrada. La actuación cuenta con un presupuesto de 1,1 millones de euros y busca mejorar la seguridad vial y favorecer los desplazamientos a pie y en bicicleta.
El itinerario discurrirá entre el núcleo urbano estradense y el polígono industrial de Toedo, en un tramo con un importante volumen de tráfico. En este entorno se encuentran, además, el tanatorio y un equipamiento deportivo, por lo que la senda pretende facilitar una movilidad más segura para peatones y ciclistas.
El proyecto contempla la colocación de pavimento podotáctil en los extremos del recorrido. Una de las principales intervenciones será la ejecución de dos estructuras de hormigón prefabricado en los puntos en los que la senda cruza con dos cauces.
Estas estructuras se construirán en paralelo a las ya existentes para ampliar la plataforma de la carretera y ganar el espacio necesario para habilitar el nuevo itinerario peatonal y ciclista.
Los trabajos se completarán con la adaptación de la red de drenaje a la nueva sección transversal de la vía. También se ejecutará una canalización para comunicaciones bajo la senda y se mejorará la señalización del tramo.
Con esta actuación, la Xunta pretende reforzar la seguridad vial en la conexión entre A Estrada y Toedo.
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