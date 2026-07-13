Ocio
Trasdeza cierra sus fiestas por todo lo alto
El gran broche de oro a las Festas de Verán de Silleda se produjo ayer con una variada agenda para todos los públicos. La música tradicional abrió el día a las 11.00 horas con los pasacalles de la Banda de Música Municipal de Silleda y la Recreativa e Cultural de Bandeira. Después, a las 12.30 horas, la Coral Polifónica Trasdeza acompañó la misa solemne. La tarde se reservó para el público infantil con el espectáculo «Unha de piratas», de Troula Animación, a las 18.00 horas en la Avenida do Parque. A las 19.30 horas, las dos agrupaciones musicales del municipio ofrecieron un concierto conjunto. Al cierre de esta edición ell fin de fiesta estaba previsto para las 22.30 horas con la última gran verbena, protagonizada por la orquesta Marbella y DJ Bruno. Justo a medianoche, los fuegos artificiales cerrarían los actos.
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