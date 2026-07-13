La tormenta obliga a cancelar o retrasar eventos en la zona

El verano no solo trae altas temperaturas, más horas de luz solar, vacaciones y verbenas. En Galicia otro fenómeno menos agradable es también muy común: las tormentas eléctricas. Con los termómetros superando los 30 grados en la mayor parte del territorio de Deza y Tabeirós-Montes este sábado por la mañana, la sensación de bochorno auguraba lo que por la tarde dejaría fotografías, un ambiente más fresco, y algún que otro desperfecto. Los datos de las estaciones meteorológicas de la zona reflejan el carácter estival y localizado de un episodio de lluvia y granizo que, pese a su brevedad, dejó incidencias en eventos, explotaciones ganaderas, vehículos y cultivos.

Un rayo ilumina el cielo en A Estrada. | ARIADNA SILVA

En Lalín, la estación comenzó a registrar precipitaciones a las 17.10 horas. En ese primer intervalo se contabilizaron 2,0 litros por metro cuadrado. Diez minutos más tarde, a las 17.20, la cifra se elevó hasta los 2,9 litros, antes de alcanzar el pico de intensidad a las 17.30 horas, con 4,5 litros por metro cuadrado.

A partir de ese momento, las precipitaciones comenzaron a perder fuerza. A las 17.40 horas el registro era de 2,8 litros por metro cuadrado, mientras que a las 17.50 descendía hasta los 0,8. A las 18.00 la estación únicamente recogía 0,1 litros. Las cifras muestran, pues, una descarga intensa en poco tiempo en la capital de Deza.

No obstante, la evolución fue todavía más brusca en Forcarei. Allí, el primer registro de lluvia de la jornada no aparece hasta las 17.50 horas, cuando la estación contabilizó 0,2 litros por metro cuadrado. Solo diez minutos después, a las 18.00, las precipitaciones alcanzaron un pico de 9,6 litros por metro cuadrado. Mientras que, a las 18.10 la cantidad ya había bajado hasta los 1,6 litros, siendo este el último registro del episodio.

Otra cuestión que permite comprobar el análisis de los registros locales es el carácter localizado del fenómeno, que queda patente al comparar estos datos con los de otras estaciones. Tanto la de Camanzo como la de Rodeiro permanecieron sin registrar precipitaciones durante toda la jornada. De manera que mientras Lalín y, especialmente, Forcarei recibían fuertes descargas, en estos puntos los pluviómetros no contabilizaron lluvia.

Si bien muchos agradecieron la bajada de temperaturas y la lluvia en un momento en el que concellos como A Estrada y Forcarei ya estaban en alerta por falta de reservas de agua, la intensidad de la tormenta también tuvo efectos negativose sobre el terreno. El granizo y los rayos fueron los principales causantes.

En lo que respecta al calendario festivo al aire libre, los mayores damnificados fueron los organizadores del Folk de Raíz en Callobre, que pese al duro trabajo de los meses pasados tuvieron que cancelar el evento, sin previsiones todavía de que pueda celebrarse finalmente. En otra parroquia estradense, Loimil, que celebraba las fiestas del Carmen con una comida de confraternidad en el campo de la fiesta, los asistentes tuvieron que resguardarse bajo la carpa mientras arreciaba el temporal. También en Silleda la Espetada tuvo que ser atrasada hasta final de la tarde debido a los inconvenientes provocados por la tormenta.

Además de los efectos ya mencionados, el granizo y los rayos generaron incidencias en otros sectores, como el agrario. En Negreiros, la caída de un rayo generó una avería en el cuadro eléctrico de una granja de vacuno en uno de los momentos de mayor actividad diaria: la hora del ordeño.

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Una situación similar ocurrió en A Estrada, donde otra explotación ganadera sufrió daños en el tejado como consecuencia del impacto de las bolas de granizo. La piedra caída durante los momentos de mayor intensidad fue también responsable de desperfectos en vehículos particulares en distintos puntos. A estos daños se sumaron los registrados en huertos y plantaciones agrarias, cuyos propietarios deben ahora asumir las pérdidas.