Silleda: un éxito de pura raza

El sector equino ha vuelto a demostrar su extraordinario potencial en el recinto de la Feira Internacional de Galicia Abanca de Silleda. Equina Galicia 2026 cerró ayer sus puertas tras consolidar su duodécima edición como uno de los certámenes más potentes del panorama actual ecuestre. El evento, organizado por la Asociación de Criadores de Caballos Españoles de Galicia (Accega) bajo la estrecha colaboración de la Fundación Semana Verde de Galicia, reunió a más de 200 ejemplares de alta pureza.

Participante en la prueba de Enganches de Equina 2026. |

La incuestionable calidad de sus diez disciplinas en liza y el atractivo de un programa complementario de primer nivel –con ponencias sobre inteligencia artificial aplicada al caballo de pura raza española, espectáculos ecuestres y talleres técnicos de saddle fitting– certificaron el excelente estado de forma del sector. El eje central de la cita fue el XII Campeonato de España Pura Raza Española-Ancce de Galicia. Este prestigioso concurso morfológico y funcional celebrado en Trasdeza ostenta la máxima categoría nacional de tres estrellas. La relevancia de la competición silledense quedó patente al registrar la participación de ochenta ejemplares procedentes de 41 ganaderías españolas y de otros ocho países, que rivalizaron en excelencia.

El campeonato es una de las tres grandes citas clasificatorias para la gran final mundial del Sicab en Sevilla. El triunfo absoluto como campeón del concurso fue para Elegido de Discípulo, de la barcelonesa ganadería El Discípulo; mientras que el título de campeona se lo adjudicó Quibia S Hort Petit, de la Yeguada Monte Vesubio de Burgos. La entrega de premios contó con un fuerte respaldo institucional y sectorial. Entre las autoridades presentes destacaron Fernando Crusat, jefe provincial de Ganadería de Pontevedra; Gonzalo Autrán, vicepresidente de la Federación Hípica Gallega; Manuel Benavides y Juan Carlos Pérez, presidente y secretario general de Accega, y Ricardo Durán, director de la Feira Internacional de Galicia Abanca. Todos celebraron el alto nivel de los campeones, donde también brillaron la ganadería cántabra Gornazo como Mejor Ganadería y los gallegos Funi de Garabana y Jefa de Andagal como mejores potro y potra nacidos en la comunidad autónoma.

Por su parte, las disciplinas de Doma Clásica, Enganches y Equitación de Trabajo confirmaron el crecimiento técnico del campeonato gallego. Cerca de sesenta binomios compitieron en una multitudinaria Doma Clásica, marcando un récord de participación para la disciplina en Galicia. En el apartado de Enganches, puntuable para el campeonato autonómico en la modalidad de Limonera, los jinetes de Ponte Caldelas dominaron las categorías principales con las victorias de Sara y Carlos Castiñeiras. La versatilidad y la destreza en las labores de campo quedaron patentes en la III Prueba de Equitación de Trabajo, donde Javier Delgado y su ejemplar Café LR se alzaron con la Copa Ancce en la disputada categoría de Iniciados.

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