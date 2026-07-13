Rutas jacobeas
Roteiros de Lalín cubre la quinta etapa del Camiño do Norte
redacción
Este domingo, un grupo de 25 personas participó en la ruta organizada por el colectivo Roteiros de Lalín y que cubre la quinta etapa de la ruta jacobea del Camiño do Norte. Son 20 kilómetros que discurren entre las localidades lucenses de Vilalba y Baamonde. La caminata por el Camiño do Norte comenzó el 8 de marzo en Ribadeo y ayer llegó a su ecuador, pues está estructurada en 10 etapas. La siguiente cita será el 9 de agosto, para recorrer los 15 kilómetros que separan Bahamonde y Miraz. La previsión de Roteiros de Lalín es llegar a Compostela desde O Pedrouzo el 13 de diciembre.
Al margen del Camiño do Norte, Roteiros de Lalín organiza otras rutas por en enclaves do Deza, como el Camiño do Corpiño, a mediados de junio, que sirvió además para renovar la sinaléctica que se colocó años atrás y que permitió conocer o redescubrir paisajes de Prado, Bendoiro, Noceda, Madrián, Anzo y Losón.
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