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Rutas jacobeas

Roteiros de Lalín cubre la quinta etapa del Camiño do Norte

Los participantes en la ruta entre Vilalba y Bahamonde. | CEDIDA

Los participantes en la ruta entre Vilalba y Bahamonde. | CEDIDA

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redacción

Lalín

Este domingo, un grupo de 25 personas participó en la ruta organizada por el colectivo Roteiros de Lalín y que cubre la quinta etapa de la ruta jacobea del Camiño do Norte. Son 20 kilómetros que discurren entre las localidades lucenses de Vilalba y Baamonde. La caminata por el Camiño do Norte comenzó el 8 de marzo en Ribadeo y ayer llegó a su ecuador, pues está estructurada en 10 etapas. La siguiente cita será el 9 de agosto, para recorrer los 15 kilómetros que separan Bahamonde y Miraz. La previsión de Roteiros de Lalín es llegar a Compostela desde O Pedrouzo el 13 de diciembre.

Al margen del Camiño do Norte, Roteiros de Lalín organiza otras rutas por en enclaves do Deza, como el Camiño do Corpiño, a mediados de junio, que sirvió además para renovar la sinaléctica que se colocó años atrás y que permitió conocer o redescubrir paisajes de Prado, Bendoiro, Noceda, Madrián, Anzo y Losón.

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