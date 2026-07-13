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Romerías y verbenas

El relevo que mantiene vivo al San Benito de Matalobos

La parroquia estradense celebró este fin de semana sus festejos pese al robo del domingo pasado que supuso reponer unos 500 euros en bebidas. Era, además, la primera edición organizada por una comisión.

La imagen del santo, durante la procesión. |

La imagen del santo, durante la procesión. |

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Nerea Couceiro

nerea couceiro

A Estrada

Matalobos celebró este fin de semana sus fiestas en honor a San Benito con normalidad y dejando atrás el disgusto sufrido días antes. El robo de la mercancía almacenada en el teleclub parroquial obligó a la comisión a reponer a contrarreloj las bebidas de la barra, pero no impidió que el programa siguiese adelante.

Los integrantes de la nueva comisión. |

Los integrantes de la nueva comisión. |

La cita tenía además un significado especial. Era la primera vez que quedaba en manos de una comisión de fiestas, ya que hasta ahora la organización recaía cada edición en un matrimonio de la parroquia. El relevo lo cogió un grupo de nueve vecinos que buscaba dar continuidad a los festejos locales frente a la paulatina despoblación que sufre no solo Matalobos, sino el rural en general.

La banda municipal, amenizando la sesión vermú de ayer. |

La banda municipal, amenizando la sesión vermú de ayer. |

Tras los preparativos de última hora, el sábado arrancó con la misa solemne en honor a la Milagrosa, la sesión vermú y, ya por la noche, la verbena a cargo de Galaxia, América S.L. y disco Pirámide. No obstante, el día grande era ayer, domingo, en el que San Benito salió en procesión. La misa solemne comenzó a las 13.15 horas, seguida del desfile de las imágenes, que acompañaba la Banda Municipal da Estrada.

La tradicional puja de pollos, a la salida de la misa. |

La tradicional puja de pollos, a la salida de la misa. |

Al final de los oficios religiosos tuvo lugar uno de los momentos más singulares y característicos de esta fiesta: la tradicional puja de pollos. Los animales, donados por los vecinos, fueron subastados allí mismo entre los asistentes, manteniendo viva una de las costumbres más distintivas de la romería. La recaudación, como es tradición, se destina a financiar las fiestas de la próxima edición.

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Así pues, pese al sobresalto con el que la comisión arrancó la semana después de un año de trabajo desinteresado, la comunidad parroquial no defraudó, asistiendo a la cita y disfrutando de un San Benito que no tiene ganas de irse.

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