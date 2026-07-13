Formaciones
Fundación Galiza Verde acoge un curso de apicultura en Leboso
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redacción
Forcarei
La asociación Alarma Terra de Montes, en colaboración con la Fundación Galicia Verde, organiza un monográfico sobre apicultura tradicional para recuperar esta práctica y promover el aprovechamiento del corcho de los alcornoques y su cultivo sostenible.En cuanto a la ubicación. la formación se impartirá en la sede de la fundación, en Leboso (Forcarei), con sesiones los días 19 y 26 de julio y otras dos en septiembre. El curso será impartido por Xosé Manuel Durán. Las inscripciones pueden realizarse a través del correo tarabelasterrademontes@gmail.com.
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