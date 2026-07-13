Fundación Galiza Verde acoge un curso de apicultura en Leboso

La asociación Alarma Terra de Montes, en colaboración con la Fundación Galicia Verde, organiza un monográfico sobre apicultura tradicional para recuperar esta práctica y promover el aprovechamiento del corcho de los alcornoques y su cultivo sostenible.En cuanto a la ubicación. la formación se impartirá en la sede de la fundación, en Leboso (Forcarei), con sesiones los días 19 y 26 de julio y otras dos en septiembre. El curso será impartido por Xosé Manuel Durán. Las inscripciones pueden realizarse a través del correo tarabelasterrademontes@gmail.com.