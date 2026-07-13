El España-Francia podrá verse en la plaza de Galicia estradense
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El Concello de A Estrada organiza el visionado del partido de semifinales del Mundial entre España y Francia este martes en la Praza de Galicia. La disputa deportiva será transmitida en una pantalla gigante que se instalará durante la tarde para poder emitir a las 21.00 horas, momento para el que está fijado el partido.
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