Etnografía
Doade segará o 16 o centeo para a Malla de agosto
NOMeAPELIDOredacción
O Museo Casa do Patrón, na aldea Codeseda, en Doade, organiza este xoves a partir das 17.00 horas a sega do centeo que vai moerse na Malla do 22 de agosto. A asistencia é gratuita e permitirá comprobar distintas modalidades da sega deste cereal, como a sega ‘a chapodo’ pi a sega ‘á presa’. A Festa da Malla Tradicional do 22 de agosto cumpre 27 edicións e está declarada de interese turistico de Galicia. Como de costume, ademais das mostras de artesanía e de pintura, amén de demostracións dos distintos tipos de malla que permiten extraer o gran do cereal, haberá un xantar popular baixo carpa e o Serán da Malla. Nesta ocasión, a cita musical contará cos grupos Trasno de Doade; Mistura de Vila de Cruces; O Carballo da Manteiga; Os Dezas de Moneixas; A Xariza de Parada e Acordeóns de Lalín.
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