Vida social
Distinguen a Margarita Tomé en un evento en San Miguel de Sarandón
La homenajeada celebró su cumpleaños en la finca Dozar y recibió el nombramiento de Comendadora de Amigos de la Boina de Galicia
redacción
Margarita Tomé Martínez de Rituerto ha celebrado este fin de semana su cumpleaños en la finca Dozar, ubicada en San Miguel de Sarandón, parroquia de Vedra, en un evento que reunió a familiares y amigos, y que tuvo momentos muy emotivos. Durante la jornada, la homenajeada recibió el nombramiento de Comendadora del Club de Amigos de la Boina de Galicia, una distinción otorgada en «reconocimiento a su trayectoria y su vinculación con las tradiciones de la comunidad gallega».
El acto central incluyó la imposición de la tradicional boina gallega y un pin distintivo, acto realizado por el fotoperiodista y secretario del club, el lalinense Manolo Seixas Calviño, que ensalzó las virtudes de Margarita Tomé. Al festejo asistieron entre otros las hijas de la distinguida, Margarita, Carla y María, junto a sus esposos, Esteban, Cris y Álex, además de sus nietos y diversas amistades procedentes de puntos como Madrid y toda Galicia. Entre los asistentes destacados se encontraba su esposo, Carlos Lema Devesa, catedrático de Derecho Mercantil y presidente de la asociación Juristas Gallegos en Madrid (Urisgama). La celebración concluyó con una comida en medio de un buen ambiente festivo.
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